哪些糧食耐放又便宜？泡麵非最強 網喊「4物」家中必備
俄羅斯24日展開對烏克蘭的軍事攻擊，引發全世界關注，各國也紛紛發聲譴責；對此，就有網友好奇「什麼糧食便宜又耐放」，貼文一出，泡麵非最強，網友喊出「這4項」，直呼「家中必備」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-27 14:11:11
該名網友在PTT以「便宜 耐放的存糧要怎麼選購的八卦？」為題發文，表示如果想添購一批食品，可以放在家裡儲存，又便宜耐放，至少能撐一年半的，「該怎麼選會比較好呢，罐頭、泡麵還是真空米，大家有什麼推薦的嗎？有人有經驗嗎」？
貼文一出，掀起熱議，「白麵條阿，一袋吃很久」、「乾燥米，泡水就可以吃」、「米還要煮欸，真的戰了哪來閒情逸致煮飯？口糧比較方便吧」、「泡麵」、「水要接雨水或上山或濾河水」。
其中，「米」、「乾燥蔬菜」、「罐頭、口糧」和「能淨水的水壺」是最多網友認為必備的東西，「真空包裝的米跟豆子、乾燥蔬菜如海帶芽、罐頭口糧巧克力，有淨水能力的水壺」、「罐頭跟口糧阿，瓶裝水也要注意，主要是容器好用」、「真空米、調理包、罐頭和水」、「營養口糧」、「欣欣口糧、欣欣罐頭」、「營養口糧，罐頭，桶裝水」。（編輯：郭佩蓉）