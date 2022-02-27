坦克沒油卡路邊！烏克蘭民眾巧遇神回應 俄軍自己笑出聲
俄烏戰爭不停歇，俄軍以兵力優勢擊潰烏克蘭多座城市，首都基輔也早已淪陷，保衛國家的軍人以及無辜的百姓死傷慘重，不少外國人以及當地人都紛紛撤離，但看似激烈戰爭的情況，在近日網路上流傳一段影片，是俄軍與烏克蘭當地居民巧遇的影片，意外出現和平的一幕，讓人哭笑不得。
編輯中心/綜合報導
2022-02-27 16:01:38
日前推特流傳一段影片，從影片中可見，一名烏克蘭正開車路經途中，正巧遇到俄軍開著坦克車停在路邊，駕駛便停下搖窗詢問「發生什麼事了？戰車壞了嗎？」俄軍則回應「沒有油了」結果駕駛機智回答「要不要把你們接回去俄羅斯」讓俄軍聽了也忍不住笑出聲。
而烏克蘭駕駛也非常好奇地詢問「那你們要去哪？」結果俄軍卻透露「不太確定，應該是基輔」，駕駛便笑著說「那邊現在還在我們掌控中，我在路上遇到許多像你們這樣的男孩迷路，都不知道自己在哪，接下來要往哪去，所以你們趕快回家吧」隨即開著車揚長而去。
而該片段讓美國獨立記者盧恩（Alec Luhn）也轉載分享，不少網友看了也直呼「真無奈.....小兵們也很不想打仗，就有人在亂」、「打得太突然了，感覺很多軍人都搞不清楚狀況啊」、「真的是戰爭下的悲哀，受傷的都是無辜人民」、「烏克蘭那人也是很敢直接嘴砲，俄軍也沒敵意.....看起來明明蠻和諧的啊，真的沒必要這樣」。（編輯：張嘉哲）