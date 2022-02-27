買補充包倒入瓶裝漂白水！狂冒白泡沫飄怪味 原因曝光
漂白水因為有去除髒污以及消毒等功用，是居家清潔必備的用品之一，不過使用時也要小心。一名網友日前購買漂白水補充包，想要倒入瓶裝罐裡，沒想到竟然引發一堆飄異味的白泡泡，嚇得她趕緊上網求助。
編輯中心/綜合報導
2022-02-27 16:45:56
這名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文，表示自己過去都是買瓶裝漂白水，日前因為漂白水快用完，購買了同款的補充包，才剛倒入100cc左右，瓶子裡竟然狂冒白色泡沫，不僅微微發熱還散發出一股怪味，讓原PO嚇得不敢再繼續倒入補充包！原PO表示，過去自己都是買瓶裝漂白水，這次是是第一次購買補充包，特地選購一樣的商品，也確認原本的瓶子內並無其他液體，只是瓶裝漂白水已經使用一段時間，不懂為何會出現這樣的情形？因此上網發文求助。
網友們看了貼文後紛紛表示：「應該不是補充包的問題，是你原本的東西變質了」、「原本的漂白水應該已經有點氣體跑掉了，所以新的進去兩個濃度不平衡吧～我也超愛用這類的氧系漂白水，建議不要新舊的混合～下次還是寧可先把舊的都倒光才加新的進去，這款漂白水遇到蛋白質會有氧化反應，白泡泡一堆沒錯」、「這麼多泡泡，應該是產生了很急速的氧化反應，不是其他不同種類的洗劑，就是裡面很多有機物或細菌」、「原瓶子內有混到其他東西，產生化學反應」。
另外也有人提醒：「我都是用完洗淨瓶子，曬乾後再買補充包裝進去」、「應該是瓶子裡舊的用太久，已經污染了，我上次也是，把瓶子洗乾淨晾乾再加入補充液一切正常」、「氯系和氧系漂白水不能混用，裏面可能有加藍罐子的氯系漂白水」、「我常買補充包加入沒有任何問題」。（編輯：陳珮瑜）