烏克蘭釀酒廠不釀酒！為民製作「燃燒彈」 共同抵禦俄軍
24日俄羅斯總統蒲亭宣布對烏克蘭採取「特別軍事行動」，軍隊試圖從東、北、南方進攻，當地傳來許多死傷消息，烏國總統澤倫斯基（VolodymyrZelensky）表示會堅守在國內，政府也呼籲民眾準備燃燒彈（汽油彈）反擊，而烏國一家製酒廠「真相啤酒廠」（Pravda Brewery）就決定停止酒類銷售及製作業務，轉而專心製造燃燒彈來供民眾抵禦俄羅斯軍隊。
編輯中心/綜合報導
2022-02-27 20:21:53
「真相啤酒廠」位在烏克蘭西部的主要城市利沃夫（Lviv），近日宣布停止酒類相關業務，轉而生產燃燒彈。據了解，燃燒彈不像制式武器凝固汽油彈用於正規部隊，通常為游擊隊或街頭抗爭群眾所使用，偶有軍方使用的案例，而恰巧燃燒彈（Molotov cocktails）的英文也與酒廠製造的雞尾酒（cocktails）雙關。
而酒瓶燃燒彈瓶身上的標語，還特別改貼有「蒲亭是白癡」字樣的嘲諷包裝，圖上的蒲亭一絲不掛地坐在寶座上，四周有許多軍事、科技武器。不過據網友所說，這款諷刺圖樣並非全新設計，先前便已使用在過去的產品中。
網友對烏國一心對外的精神所感動，回覆「烏克蘭人94狂」、「烏克蘭真的全國動起來，上下一條心」、「戰爭紀念酒膩」、「我越來越愛烏克蘭了。我想在之後訪問烏克蘭，這家啤酒廠現在在我的名單上」。 （編輯：李惠婷）