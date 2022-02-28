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想乾衣沒烘衣機？過來人改推「這1台」：買了沒後悔過

▲台灣日前天氣濕冷，有網友猶豫應該先購買烘衣機還是除濕機，引起網友熱議。（示意圖／取自photoAC）
▲台灣日前天氣濕冷，有網友猶豫應該先購買烘衣機還是除濕機，引起網友熱議。（示意圖／取自photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-02-28 09:34:30

前一陣子台灣每天都在下雨，天氣又濕又冷，洗好衣服卻感覺怎麼都曬不乾，讓許多民眾感到相當困擾，一名網友因此想入手除濕烘衣家電卻不知該如何選擇，上網詢問意見，立刻引起網友熱烈討論。

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原PO在《PTT-WomenTalk》板發文時提到，前一陣子天氣濕冷，尤其北部更為明顯，因此想購買烘衣機或是洗脫烘一體的家電。但是又看到現在的除濕機不僅有乾衣功能，甚至還結合冷暖風空調，也讓原PO感到心動，但無奈預算有限只能先選一樣，因此上網詢問：「烘衣機跟除濕機，只能選1個先買，女孩會先買哪個」。

▲原PO因為日前天氣濕冷，猶豫該先買烘衣機還是除濕機。（圖／翻攝自《PTT-WomenTalk》）
▲原PO因為日前天氣濕冷，猶豫該先買烘衣機還是除濕機。（圖／翻攝自《PTT-WomenTalk》）
網友們看了貼文後都紛紛表示：「除濕機，買了完全沒有後悔過」、「除濕機啊，真的要烘衣你還能去找投幣」、「除濕機是必備啊」、「除濕機，自己身體感受的到舒服」、「我就是買除濕機順便烘衣服的」、「除濕機，家裡有多台，但烘衣機卻極少用」、「除濕機，沒開冬天時白色衣服都黃黃的」、「除濕機，乾衣功能超快乾」、「當然是除濕機啊，除溼機明明乾衣超好用，放一晚就乾了，烘衣機可以除濕嗎？」。

不過另外也有人表示：「烘衣機吧，除濕就冷氣開著加減用」、「烘衣機，因為冬天其實除濕機效果很差」、「烘衣機優先」、「烘衣機不用曬」、「烘衣要買分開的，不然一體要烘超久」。（編輯：陳珮瑜）

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