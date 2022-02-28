50嵐撐不住要漲價了！「神級優惠」取消 網全崩潰：心碎
台灣手搖飲店選擇相當多元，儘管對手眾多，「50嵐」仍在手搖飲界佔有一席之地；不過50嵐也撐不住要漲價了，近期門市公告因應營運成本提高，北北基門市從3月1日起，除了75元飲料，其餘都要調漲5元；也有網友發現「神級優惠」也一併取消了，崩潰直呼「心碎了」、「怎麼辦」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-28 10:01:19｜2022-02-28 10:08:17
有網友在社群平台《Dcard》上以「五十嵐漲價」為題發文，表示50嵐也要漲價了，除了原本75元的飲料沒漲價以外，其他每杯都要漲5元，「而且要取消免費料多了」，原來這個優惠一直都是許多網友們最愛的50嵐神級優惠，如今要取消，也使不少人相當崩潰。
貼文一出，掀起熱議，「他失去他唯一的優點了」、「台中人表示開心」、「75嵐」、「紅茶拿鐵65塊…之前60塊就有點極限了欸」、「那它還有什麼值得喝的？我喝哪間不比它花樣多」、「那料少可以便宜五塊嗎」、「你不能這麼貴」、「心碎，我的五十嵐要變一百嵐了嗎？以前買飲料是掏零錢的小確幸，現在買飲料變成一張鈔票」、「沒事我很少喝」。
但也有網友認為，「50嵐就是香，奶味夠又濃，茶味道也不錯，現在一堆飲料店奶茶都快80嚇死」、「50嵐才是王道啦」、「可是我還是會喝欸，其他飲料店花樣多但也更貴，而且也不一定有比較好喝」、「漲五塊還好」、「雖然漲五塊還好，但跟其他家的價差變小還是會減少意願，料多取消還好，正常給的就滿夠的」。
事實上，50嵐「北北基」的門市近日已貼出公告，表示近年由於營運、管銷成本不斷提高，為了持續提供最優質的產品，我們將於3/1（二）商品售價調漲5元，除了75元的品項以外，其餘皆會調漲。（編輯：郭佩蓉）