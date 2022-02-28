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漢堡王為何贏不過麥當勞？「致命原因」曝：一輩子沒吃過

▲台灣速食店市場競爭激烈，有以獨特薯條風味稱霸的麥當勞，也有以漢堡為主打的漢堡王。（圖／取自Shutterstock）
▲台灣速食店市場競爭激烈，有以獨特薯條風味稱霸的麥當勞，也有以漢堡為主打的漢堡王。（圖／取自Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-02-28 10:06:21

台灣速食店市場競爭激烈，有以獨特薯條風味稱霸的麥當勞，也有以漢堡為主打的漢堡王，或是以蛋塔炸雞聞名的肯德基等等，各自都有擁護者。而近日，美籍YouTuber莫彩曦就和老公Adam一起開箱美國的漢堡王與麥當勞做比較，結果意外發現在台灣漢堡王不夯的主要原因，引發熱議。

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莫彩曦與Adam回到美國之後，仍然常常拍片與台灣觀眾互動，近日上傳「開箱美國漢堡王」的影片，透露已經有11年沒有吃漢堡王，在學生時期都是吃麥當勞居多，仔細品嚐過後，發現漢堡王的品項也是不錯吃，份量也非常足夠，Adam也直說「感覺我們錯過很多東西」。

而Adam與莫彩曦也發現有趣的現象，在美國「麥當勞和漢堡王的店家數其實差不多，不過在台灣，麥當勞的門市有400多家，而漢堡王僅有麥當勞的六分之一，只有60幾家」提到美國漢堡王與台灣的差別，台灣的漢堡王有賣花生系列的漢堡，但美國買不到，美國的漢堡王也沒有頻果派，只有麥當勞有。

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▲Adam跟莫彩曦一起開心吃美國漢堡王。（圖/莫彩曦YT）
影片曝光後，不少網友紛紛留言「香港也是麥當勞比漢堡王多...但明明漢堡王比較好吃QQ」、「店家數真的是最大影響關鍵了，不然我也是漢堡王>麥當勞」、「個人還沒吃過漢堡王....家裡附近根本沒有」、「我內心也是喜歡漢堡王，但真的想吃速食時都找不到門市，就看到一堆麥當勞....」、「我喜歡吃漢堡王，當時第一次吃時完全合我的胃口，但家裡附近的撤掉了」、「我家附近或是工作的地方只有麥當勞，變成要吃漢堡王都要特別去才能吃」。

而事實上，《NOWnews》先前也曾致電漢堡王，漢堡王官方表示，感謝各地堡迷對漢堡王的熱烈支持，我們的確收到各縣市很多網友留言敲碗，希望能到當地去展店，去年已經展店10多家，各縣市都開出第一間漢堡王，目前也正積極籌備多間店，公司會持續推動全台展店，希望讓火烤美味飄香各地。（編輯：張嘉哲）


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