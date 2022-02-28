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路上遇「行走的漫畫車」！特殊塗裝超狂　網：很有速度感

▲一名網友在路上巧遇一台特殊造型的「漫畫車」！（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）
▲一名網友在路上巧遇一台特殊造型的「漫畫車」！（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）

編輯中心/綜合報導

2022-02-28 10:51:23

這是漫畫裡走出來的車嗎？一名男性網友日前出門時，在國道上巧遇一台造型特殊的汽車，讓他驚訝地表示根本是「行走的漫畫」，網友看了照片也直呼：「頭文字D的即視感」！

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這名男網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，分享日前乘車出門時，在國道的途中目擊到一輛看起來很特殊的汽車，仔細一看這輛轎車上有著特殊的黑白色花紋塗裝，就像動漫《頭文字D》裡的那輛車一樣，彷彿是漫畫裡的車出沒在真實世界中，讓原PO忍不住趕緊拍下照片分享在網路上並寫下：「行走的漫畫」！

▲原PO在國道上遇見一台彷彿從漫畫裡走出來的汽車，引起網友們熱議。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）
▲原PO在國道上遇見一台彷彿從漫畫裡走出來的汽車，引起網友們熱議。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）
原PO的照片被分享到臉書社團短短不到1天時間，就已累積超過2.6萬人次按讚，許多網友看了都紛紛留言：「真的很漫畫ㄟ」、「這照片有聲音，爹家哺」、「熱血起來了…」、「有故事的車」、「瞬間…回憶湧上心頭了！」、「也該是把自己塗成拓海的時候了」、「我真以為這是漫畫圖」、「真2D」、「腦內響起DEJA VU！」、「好酷的改車，這比其他的改車都好看多了」。

另外也有網友笑說：「感覺停著的時候，好有速度感」、「開30，感覺有畫風也很快」、「速度感都出來了」、「就算開20也像開200一樣」、「看起來就超速了」。（編輯：陳珮瑜）

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