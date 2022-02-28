超商便當「多一條線」要幹嘛？真實用途曝光：從來沒想過
現代人生活忙碌，每一分一秒都不得浪費，因此許多人為求方便，常常三餐都會選擇超商熟食飽餐一頓，而常去超商購買便當的你，有看過這樣的便當嗎？近日，就有網友分享一款便當，結果發現便當盒的旁邊「多出一條線」，其用途曝光後，讓不少人驚呼「從來沒想過能這樣」，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-28 10:51:28
一名網友在Tik Tok貼文指出「這個便當可以在無時無刻都能自己加熱」只見貼出的影片，一個未拆封的便當旁邊「多出一條線」，接著拉動那條線後，過沒幾秒，便當竟然開始冒起熱騰騰的白煙，直接自主加熱起來，超神奇的模樣，讓人大感新奇。
貼文一出，網友紛紛回應「支持台灣也做這種的耶！好方便喔」、「從來沒想過便當有這種設計欸」、「我在日本有吃過，超級燙，跟現煮的一樣，很強大的發明」、「大陸有麻辣火鍋，也是用這種方式，是可以煮到水滾」、「石灰粉加熱便當無誤，還蠻方便的」、「好厲害，第一次看到欸」、「這設計真的太猛」。
事實上，這種便當在日本非常常見，如超商有些便當或者火車販售的便當都有這種機關，其原理是利用便當盒底下放入石灰粉，當繩索一拉之後，水就會流入與石灰粉產生效應發熱，就能快速的加熱便當，的確是出外非常方便的設計之一。（編輯：張嘉哲）