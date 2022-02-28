高鐵門邊追劇！手機下秒噴飛「精準進縫」 車長驚：天啊
許多人在返鄉、出遊或出差時，會選擇搭乘既快速又方便的大眾運輸工具「高鐵」；對此，就有一名女網友發文，表示她日前搭高鐵時，站在車廂間，豈料一個不小心手機滑出去，就這麼剛好精準地滑進門縫裡，讓她超傻眼，也讓列車長驚呼「天啊，太扯了妹妹」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-28 11:46:35
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「手機掉進高鐵門縫 車長姐姐：天啊」為題發文，表示搭高鐵上百次，沒想過會發生這種事，前幾天因為自由座車廂滿了，所以站在車廂間，到站前15分鐘，看劇看到一半手機突然從手中飛出去，「想伸手去接結果手機反而被撥進門縫裡」。
原PO崩潰直呼「大概沒有人像我這麼荒謬」，她當下從一車直奔七車找人處理，車長姊姊也驚訝表示「天啊怎麼會這樣，太扯了妹妹」，後來全車的工作人員也都跑來關心，還好到站後技師有打開車廂外的蓋子，才讓她順利拿回手機，手機也只有輕微刮傷沒有大礙。
她表示，事發當下千頭萬緒，不僅擔心手機，也在想「萬一掉出車廂外，造成整輛列車安全疑慮怎麼辦？如果門打開輾過手機，我要怎麼賠償高鐵損失」，這次經驗也讓她在文末呼籲「以後站門邊滑手機真的要小心」。
貼文一出，掀起熱議，「真的是愛縫了」、「天啊！怎麼會卡在那個地方，人員快速解決問題推一個」、「歡迎光臨my縫」、「手機：當時我害怕極了，車速好快」、「不好意思，姐姐不爭氣的笑了」、「我真的會被你笑死，真的超荒唐的，但幸好有拿出來，歐麥尬」、「恭喜原po成功找回手機，完全沒想過手機掉得進去那個縫縫」。（編輯：郭佩蓉）