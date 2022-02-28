吃小熊餅乾驚見「神秘隱藏版」！老饕眼睛亮了：從沒看過
台灣零食餅乾多樣，加上許多國外進口的零食，讓民眾選擇更多，其中口味多樣的「小熊餅乾」更是不少人的最愛，而一般來說，小熊餅乾的外型就是一個正方形，中間朝內凹陷，上面印有滿版的小熊；不過就有網友發現「神秘隱藏版」，貼文一出，網友眼睛全亮，直呼「從沒看過」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-28 12:38:46
該名網友在社群平台《Dcard》上以「小熊餅乾寶寶！」為題發文，表示很久沒有買小熊餅乾來吃了，昨（27）日心血來潮想說買一包來吃，豈料一看竟然發現「隱藏版」，「小熊餅乾寶寶吸奶嘴欸，好開心哦」。
從原PO貼出的照片可以看到，這顆小熊餅乾外觀與一般的差不多，最大不同之處就在於上面印著的是小隻的熊，嘴巴上還咬著奶嘴，體型明顯比一般的熊還要小，模樣相當可愛。
貼文一出，掀起熱議，「吃好幾年，從沒看過欸！太Q」、「第一次看到！好可愛，而且感覺是印在媽媽口袋的位置」、「好可愛，居然有寶寶版」、「為什麼他印的那麼小」、「好可愛，想衝去買一包試試手氣」、「也太可愛！ 大家成功激起我繼續吃小熊餅乾的慾望了」；其中，也有見過隱藏版小熊餅乾的網友留言，「我也有抽過！超可愛」、「我也有看過！」。（編輯：郭佩蓉）