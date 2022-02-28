爭鮮「省錢吃法」狂拿這物 醫師警告：雖然有飽但別亂試
旋轉壽司深受不少台灣人喜愛，但昨（27）日《NOWnews今日新聞》報導，網路上瘋傳大學生「爭鮮迴轉壽司」獨門吃法，一名男大生進入店內後，只拿4盤壽司就狂吃免費的薑片跟茶水，雖然省錢又有飽足感，卻引來網友熱議。對此爭鮮官方尚無回應，但書田診所家醫科主任醫師康宏銘提醒，旋轉壽司的免費薑片雖然有經過醃漬刺激性較低，但短時間大量吃入恐怕會對腸胃帶來太大的刺激，尤其有慢性胃潰瘍或胃炎的民眾，恐怕會導致病況惡化，千萬不要隨意嘗試。
記者張勵德/綜合報導
2022-02-28 14:47:17
康宏銘指出，相較於生薑刺激性更大，雖然日本料理中的配菜薑片大多經過醃漬刺激性較小，吃多一點是沒有問題的，但每個人對於刺激性的食物耐受度不同，有些人在極短時間內大量吞入薑片，恐造成負擔過大引發胃痛跟胃脹，有胃潰瘍或慢性胃發炎的朋友，吃太多薑片也會造成胃部負擔太大，使得病情惡化。
康宏銘特別提醒，過度吃薑片的同時，如果還有搭配酒精及其他辛辣物，對腸胃的刺激可能會有加乘效果，所以在食用上務必要注意份量均衡。
台安醫院預防醫學事業部營養師劉怡里也說，薑片屬於辛香料一種，內含植化素有助於預防心血管疾病，大部分的薑刺激性不如大蒜，所以偶爾多吃一些薑片是沒有安全問題的。不過特別建議老人、小孩以及消化系統不好的朋友，千萬不要過度攝取，以免造成腸胃道過度刺激造成傷害。