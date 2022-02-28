米迪幼兒園群聚新增5例　桃市府急築防火牆

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鄭文燦表示，目前觀音區富林國小及觀音國小、蘆竹某職場（45位）及觀音某職場（313位）皆已完成採檢，此外，米迪幼兒園以及課後照顧服務中心也已採檢完畢。為了確保社區安全，市府在觀音國小設置社區採檢站，自3月1日至3月3日皆可進行採檢。
鄭文燦表示，幼兒園每日需於上午、中午及離園時共計量測3次，國小部分也透過家庭聯絡簿落實每日家庭健康監測體溫。此外，米迪幼兒園已完成287人採檢，目前共有10位陽性確診、277位陰性，市府將比照八德加貝爾幼兒園經驗，在居家隔期間加強關懷及照護，後續亦需進行二採或多次採檢，確保幼兒園安全後才能恢復營運。
鄭文燦說明，除了米迪幼兒園衍生三個確診家庭，另有3位同住友人一採結果為陰性，目前正進行血清抗體檢驗。今日有一非桃園確診個案，為新北市個案（案20566）在龜山某職場工作，該職場共計39位採檢，結果全數皆為陰性。
衛生局長王文彥表示，米迪幼兒園群聚感染事件起源為2月26日本土個案（案20483），由於其新工作要求須附檢驗報告，因而自費採檢確診，經匡列採檢2位家人，包括妻子及就讀米迪幼兒園的孩子也確診，初步經由Ct值判斷可能為較早感染者，目前將以基因定序與相關抗體查明感染來源。
王文彥強調，由於目前居家隔離人數相當多，且許多幼兒需要陪伴居隔，依規定陪伴居隔者必須是同住家人、完成疫苗接種，且需避免年長或有慢性病的長輩，期盼讓居家隔離者能夠安全度過隔離期。
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