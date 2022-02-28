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米迪幼兒園群聚新增5例　桃市府急築防火牆

▲鄭文燦表示，市府比照八德加貝爾幼兒園經驗，在居家隔期間加強關懷及照護，後續亦進行二採或多次採檢，確保幼兒園安全後才能恢復營運。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦表示，市府比照八德加貝爾幼兒園經驗，在居家隔期間加強關懷及照護，後續亦進行二採或多次採檢，確保幼兒園安全後才能恢復營運。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2022-02-28 15:46:10

桃園市昨（27）日新增11例本土確診個案，都來自觀音米迪幼稚園的3名幼童家庭的延伸。桃園市長鄭文燦今（28）日上午主持市府疫情說明記者會時表示，採檢1,678位，結果5位陽性確診，其中包括觀音國小及附設幼兒園共計採檢1,038位，其中1,035位為陰性，有3 位陽性確診；富林國小採檢237位，其中236位為陰性，1位陽性確診；另外，有1名是蘆竹區某職場確診者的家人也採檢確診，因此今日共新增5名確診者。

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鄭文燦表示，目前觀音區富林國小及觀音國小、蘆竹某職場（45位）及觀音某職場（313位）皆已完成採檢，此外，米迪幼兒園以及課後照顧服務中心也已採檢完畢。為了確保社區安全，市府在觀音國小設置社區採檢站，自3月1日至3月3日皆可進行採檢。


鄭文燦表示，幼兒園每日需於上午、中午及離園時共計量測3次，國小部分也透過家庭聯絡簿落實每日家庭健康監測體溫。此外，米迪幼兒園已完成287人採檢，目前共有10位陽性確診、277位陰性，市府將比照八德加貝爾幼兒園經驗，在居家隔期間加強關懷及照護，後續亦需進行二採或多次採檢，確保幼兒園安全後才能恢復營運。


鄭文燦說明，除了米迪幼兒園衍生三個確診家庭，另有3位同住友人一採結果為陰性，目前正進行血清抗體檢驗。今日有一非桃園確診個案，為新北市個案（案20566）在龜山某職場工作，該職場共計39位採檢，結果全數皆為陰性。


衛生局長王文彥表示，米迪幼兒園群聚感染事件起源為2月26日本土個案（案20483），由於其新工作要求須附檢驗報告，因而自費採檢確診，經匡列採檢2位家人，包括妻子及就讀米迪幼兒園的孩子也確診，初步經由Ct值判斷可能為較早感染者，目前將以基因定序與相關抗體查明感染來源。


王文彥強調，由於目前居家隔離人數相當多，且許多幼兒需要陪伴居隔，依規定陪伴居隔者必須是同住家人、完成疫苗接種，且需避免年長或有慢性病的長輩，期盼讓居家隔離者能夠安全度過隔離期。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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