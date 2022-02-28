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全家「同時2標價」霧煞煞！內行看懂後嗨了：買到賺到

▲全家貨價上同時出現2個標價，民眾看不懂上網求助，內行讀後嗨了：「買到賺到」。（示意圖／記者黃韻文攝）
▲全家貨價上同時出現2個標價，民眾看不懂上網求助，內行讀後嗨了：「買到賺到」。（示意圖／記者黃韻文攝）

編輯中心/綜合報導

2022-02-28 16:06:40

台灣便利商店林立，民眾進店消費的機率極高，近期就有網友進入全家便利商店消費，卻發現貨櫃上的某個商品，同時被貼有兩種優惠算法，這讓他一下子無法理解便上網詢問該如何購買，眾人見文後立刻瞭解了超商的用意，並親切地幫他算出2種不同的優惠價格，「對耶！那真的便宜到耶！」

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原PO於臉書社團《爆廢公社》發布一張在全家便利超商拍攝的照片，圖中能看到在同一款飲料的貨架上，卻同時貼有兩種截然不同的優惠算法，這番操作令他摸不著頭緒，「對不起！我真的看不懂全家想表達什麼」。

▲原PO在同一款飲料的貨架上，看到同時貼有兩種截然不同的優惠算法。（圖／臉書社團《爆廢公社》）
▲原PO在同一款飲料的貨架上，看到同時貼有兩種截然不同的優惠算法。（圖／臉書社團《爆廢公社》）
眼尖網友一下就理出店家的用意，其實兩張文宣不僅優惠不同，實行時間及列算方式也迥然不同「一個是2/9~3/8、一個是2/23~2/28，兩個不同的優惠活動，期間重疊會以最優惠的計價。」、「右邊連假限時特價，結帳電腦會已最優惠的價格去算」、「一個是A+B 一個只能A+A」。

熱心網民隨手為原PO算好優惠價「左邊是（任選）兩件45元，右邊是（同商品）第二件8元，任選是這個品牌的飲料紅茶+生茶=45元，這個牌子一樣口味的飲料兩瓶第二件8元（29+8=37）」，其他人則因此受惠「另一個是第二件8元，這價錢可以買幾瓶屯著喝了，還好原PO看不懂PO上來問才讓我看到XD」、「喔喔喔，對耶！那真的便宜到耶！」。 （編輯：李惠婷） 

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