全家「同時2標價」霧煞煞！內行看懂後嗨了：買到賺到
台灣便利商店林立，民眾進店消費的機率極高，近期就有網友進入全家便利商店消費，卻發現貨櫃上的某個商品，同時被貼有兩種優惠算法，這讓他一下子無法理解便上網詢問該如何購買，眾人見文後立刻瞭解了超商的用意，並親切地幫他算出2種不同的優惠價格，「對耶！那真的便宜到耶！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-28 16:06:40
原PO於臉書社團《爆廢公社》發布一張在全家便利超商拍攝的照片，圖中能看到在同一款飲料的貨架上，卻同時貼有兩種截然不同的優惠算法，這番操作令他摸不著頭緒，「對不起！我真的看不懂全家想表達什麼」。
眼尖網友一下就理出店家的用意，其實兩張文宣不僅優惠不同，實行時間及列算方式也迥然不同「一個是2/9~3/8、一個是2/23~2/28，兩個不同的優惠活動，期間重疊會以最優惠的計價。」、「右邊連假限時特價，結帳電腦會已最優惠的價格去算」、「一個是A+B 一個只能A+A」。
熱心網民隨手為原PO算好優惠價「左邊是（任選）兩件45元，右邊是（同商品）第二件8元，任選是這個品牌的飲料紅茶+生茶=45元，這個牌子一樣口味的飲料兩瓶第二件8元（29+8=37）」，其他人則因此受惠「另一個是第二件8元，這價錢可以買幾瓶屯著喝了，還好原PO看不懂PO上來問才讓我看到XD」、「喔喔喔，對耶！那真的便宜到耶！」。 （編輯：李惠婷）