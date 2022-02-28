10元硬幣上長滿「小錢幣」！ 內行1看眼發亮：價值翻數倍
台灣中央造幣廠曾發行過多款紀念性硬幣，包含各種主題套幣及能在市場花費的流通幣，就有網友將自身收藏已久的硬幣發上網路，上頭圖案與普通的截然不同，幣身上刻有許多小小硬幣，而內行網友一看眼睛發亮，認為這非常有收藏價值。
編輯中心/綜合報導
2022-02-28 16:44:53｜2022-02-28 17:38:23
原PO於臉書社團《爆系知識家》發文，分兩了自己兩款與眾不同的錢幣，其中一款幣身上刻有不同幣值的小錢幣，而另一款印有活靈活現的飛龍，原PO表示這三枚他已收藏20年，「請教社團前輩們…這2版值得收藏嗎？」
據中央造幣廠官網所述，目前能在市面上流通的紀念性流通幣共六款，而原PO收藏的便在其中，而影響收藏幣價值的因素很多，會因時間、市場喜好、稀有度及保存狀態等問題使價格浮動。此外民眾若擔心拿到的紀念幣是否僅能收藏不能使用，可上中央造幣廠官網瞭解流通幣的模樣，確認錢幣上圖案是否與6款紀念性流通幣相同。
這兩款錢幣令錢幣收藏家眼前一亮「我記得小錢幣款值400，飛龍款值2000」、「少見就收起來」、「我有收」、「這個至少200」、「發行量是王道。要看發行量有多少還有在版嗎？若有就不值錢。這個目錢是還滿值錢的但有行無市」。 （編輯：李惠婷）