5年換5工作想離職憂「履歷難看」！網直接搖頭：直接刷掉

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雖然原PO曾想過再撐一下，但又覺得這是在浪費時間，最後也導致工作品質降低。現在的工作已經做了8個月，又開始萌生離職的念頭，卻又擔心頻繁換工作導致履歷不好看，因此寫到：「請問現在的我是不是履歷很難看？如果現在又辭職會不會找不到下一份工作」。
網友們看到貼文後紛紛表示：「基本上會覺得妳定力不夠，不錄取也有可能喔」、「是滿不好的，會覺得你沒有穩定性…可能第一關審履歷就直接刷掉你了，或是遇到跟你學經歷差不多的，一定先優選比較穩定的(在前公司待至少1~2年以上的)」、「會，不要辭職，職業倦怠是正常的 ，麻煩多發現生活有趣的事或設定目標工作也許至少會多點動力」、「我們主管看到這種履歷也會直接刷掉，還大聲講給我們聽…人家常說年過30會更難找到工作，請慎思」、「五年嗎？說實在的會。別的面試官是不知道怎麼想，但我自己選新人如果看到五年都是這種狀況，那真的從書審時就會刷掉」。
另外也有網友認為：「你有能力就不怕找不到工作」、「我剛出社會的頭幾年，19，2，2，10，5。都是幾個月。後來就正常多了。」、「知道自己不喜歡，當你覺得浪費時間，三個月就會辭掉了，不到一年的資歷，八個月還是三個月都是一樣」、「不會沒工作，餐飲業或是一些比較辛苦的行業需要你這種免洗筷人力。但你的情況要找到好工作可能會比較難。」、「我畢業五年三份工作，但每一次除了思考自己為什麼離職之外，也更懂得什麼是自己想要的，以及跟現實是否相抵觸，若每一次換都沒有反思自己，那不管你做什麼最後都會因為相同理由辭職」。（編輯：陳珮瑜）