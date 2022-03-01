COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

為何超商食物狂推聯名款？內行抖「暗黑關鍵」：兩邊爽賺

▲原PO表示不知從何開始，超商食物掀起一股聯名風，讓他不知原因為何，貼文一出，也有內行抖出暗黑關鍵「兩邊爽賺」。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲原PO表示不知從何開始，超商食物掀起一股聯名風，讓他不知原因為何，貼文一出，也有內行抖出暗黑關鍵「兩邊爽賺」。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-03-01 06:34:32

台灣便利商店眾多，密度更是世界排名第二，相當方便；不過就有網友發現，不知從何開始，超商食物掀起一股聯名風，讓他不知原因為何，貼文一出，也有內行抖出暗黑關鍵。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友在PTT以「有沒有超商食物全部都聯名的八卦」為題發文，表示不知從何開始，超商食物開始掀起一股聯名風氣，「現在回過頭看，赫然發現幾乎所有開放冷櫃架上的食物，都是聯名的，大到便當麵食、小至飯糰甜點，全部無一不聯名」。

原PO接著說，聯名的食物也大概都會「名正言順」的漲個10-20元左右，「上次去買個炒飯，居然要89元；我印象以前應該是59左右；以前飯糰+飲料的組合39/49元，現在單一個聯名飯糰就要49塊錢」，也讓他在文末好奇發問「有沒有現在超商食物全部都是聯名的八卦」？

▲原PO表示不知從何開始，超商食物掀起一股聯名風，讓他不知原因為何，貼文一出，也有內行抖出暗黑關鍵「兩邊爽賺」。（示意圖／取自pixabay）
▲原PO表示不知從何開始，超商食物掀起一股聯名風，讓他不知原因為何，貼文一出，也有內行抖出暗黑關鍵「兩邊爽賺」。（示意圖／取自pixabay）
貼文一出，掀起熱議，「有些挺好吃的但真的貴，我都等即期」、「台灣不就一堆傻子喜歡排隊、買聯名之類」、「記憶點問題」、「可以加價賣」、「很多人會跟風」、「沒比較好吃就是了」。

其中，也有內行網友抖出「暗黑關鍵」，「有錢大家撈的概念」、「聯名的比較貴」、「對商家說是廣告版面，兩邊賺」、「這種買空賣空的，一開始提店名聯名不收錢，等到沒賣那麼好要下架，店家為了廣告又付廣告費，兩邊賺的生意的，基本上賣期間的，等到時間到了要上架收廣告費」、「你才知道行銷學的威力了吧」、「聯名不加價? 聯辛酸的 ? 當然坑一筆」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀