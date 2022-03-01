為何超商食物狂推聯名款？內行抖「暗黑關鍵」：兩邊爽賺
台灣便利商店眾多，密度更是世界排名第二，相當方便；不過就有網友發現，不知從何開始，超商食物掀起一股聯名風，讓他不知原因為何，貼文一出，也有內行抖出暗黑關鍵。
編輯中心/綜合報導
2022-03-01 06:34:32
該名網友在PTT以「有沒有超商食物全部都聯名的八卦」為題發文，表示不知從何開始，超商食物開始掀起一股聯名風氣，「現在回過頭看，赫然發現幾乎所有開放冷櫃架上的食物，都是聯名的，大到便當麵食、小至飯糰甜點，全部無一不聯名」。
原PO接著說，聯名的食物也大概都會「名正言順」的漲個10-20元左右，「上次去買個炒飯，居然要89元；我印象以前應該是59左右；以前飯糰+飲料的組合39/49元，現在單一個聯名飯糰就要49塊錢」，也讓他在文末好奇發問「有沒有現在超商食物全部都是聯名的八卦」？
貼文一出，掀起熱議，「有些挺好吃的但真的貴，我都等即期」、「台灣不就一堆傻子喜歡排隊、買聯名之類」、「記憶點問題」、「可以加價賣」、「很多人會跟風」、「沒比較好吃就是了」。
其中，也有內行網友抖出「暗黑關鍵」，「有錢大家撈的概念」、「聯名的比較貴」、「對商家說是廣告版面，兩邊賺」、「這種買空賣空的，一開始提店名聯名不收錢，等到沒賣那麼好要下架，店家為了廣告又付廣告費，兩邊賺的生意的，基本上賣期間的，等到時間到了要上架收廣告費」、「你才知道行銷學的威力了吧」、「聯名不加價? 聯辛酸的 ? 當然坑一筆」。（編輯：郭佩蓉）