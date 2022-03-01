戰爭帶啥逃難最保值？眾一面倒喊「這物」：比黃金更實用
近期俄烏戰爭爆發，不少相關議題也討論得沸沸揚揚，就有一名網友好奇問「戰爭時帶什麼東西最保值？」貼文一出，最多人回覆的並不是黃金，而是罐頭，並留言指出：「囤罐頭，起碼能保存三年」、「罐頭比黃金更實用」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-01 06:59:40
該名網友28日在PTT貼文，他表示戰爭發生時，鈔票會瞬間變成廢紙，這時黃金就成為最保值的東西，那麼罐頭也成了重要物品，可以先囤3年份的量，還可以買比特幣及實體黃金避險，「至少國家變成不是國家時，還可以換匯回來，美元應該也可以」，對此也好奇問大家：「戰爭時帶什麼東西最保值？」
貼文一出，網友紛紛留言，「戰爭時糧食+武器+黃金才有價值」、「個人覺得是鑽石黃金，以及夠用的美金現鈔」、「如果人在戰區，真的是軍火最有用，可以換成各種必須品」、「美金無誤」、「美金啦，都什麼年代了還黃金咧難用」、「高級淨水器，可以把可樂變清水的那種」、「黃金跟珠寶，但黃金優先」、「防災包啦，戰時保值兩三年，黃金又不能吃」。
另外，也有多數網友認為是罐頭，「變成核戰爭你還是多買點罐頭實際一點」、「區域戰爭買黃金，世界戰爭買罐頭」、「罐頭和水」、「準備1％的資產買武器，10％買罐頭」、「短期就罐頭食物、醫療用品、酒精」、「囤罐頭，起碼能保存三年」、「罐頭比黃金更實用」。（編輯：賴禹妡）