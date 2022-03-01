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小學2年級造句「要是...準會」答案語出驚人！老師秒臉綠

▲中國網路上日前就流傳一段小學2年級學生的「奇葩造句」，而該位學生的「特殊價值觀」就連老師也驚呆。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲中國網路上日前就流傳一段小學2年級學生的「奇葩造句」，而該位學生的「特殊價值觀」就連老師也驚呆。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-03-01 07:40:02

小學國語課程都會教導許多中文的基本照樣造句與寫作，讓學生更能清楚表達意思，其中「照樣造句」更是經典題型；不過現今時代早已不同，小學生各個創意破表，表達更是直接，讓老師簡直哭笑不得；對此，中國網路上日前就流傳一段小學生的「奇葩造句」，該位學生的「特殊價值觀」也掀起熱議。

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綜合陸媒報導，有位就讀二年級的中國小學生日前的考卷引起關注，考卷上寫著「照樣子、寫一寫」，推測應就是台灣的「照樣造句」，而題目則是「...有的...有的」、「要是...準會」兩種句型。

而這位小學生在第一道題目寫下「我家有的是錢，有的是車」，第二道題更直接寫下「要是買寶馬（BMW），全世界的美女準會跟著你」；雖然以題目語意是沒錯的，但以小學生來說已是非常超齡且語出驚人的程度，也讓老師驚呆，並在一旁寫下「請樹立正確的價值觀」。

▲中國有位就讀二年級的中國小學生日前的考卷引起關注。（圖／翻攝自微博）
▲中國有位就讀二年級的中國小學生日前的考卷引起關注。（圖／翻攝自微博）
如此「特別」的考卷也引發討論，不少網友看完則紛紛開玩笑留言，「才二年級就看透了世界，我花了二十多年才懂」、「小朋友，請樹立正確價值觀，寶馬改成法拉利效果更佳」、「天啊，太懂了」、「他只是說了事實，只是大家不喜歡」；也有人指出「應該是從小耳濡目染，看得父母掛在嘴邊的吧」。（編輯：郭佩蓉）

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