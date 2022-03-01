1職業成「爽缺」月領5萬！鄉民秒認同：根本民間版公務員
保全負責守衛社區的安全，是不可或缺的角色之一，近日就有網友在網路上發問「保全真的是爽缺嗎？」貼文曝光後立即引起熱烈討論，有人透露「沒看過低於五萬的，算民間版公務員」，也有網友直言：「只要有一個瘋子住戶就有得受囉！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-01 07:21:48
該名網友昨（28）日在PTT貼文，他以「保全真的是爽缺嗎？」為題，表示雖然目前工作待遇不錯，不過壓力有點大，想找一份輕鬆沒壓力的工作，而保全這職業就蠻適合的，「雖然有些工時長到12個小時，但好像輕鬆沒壓力」，也因此向大家請益：「保全真的是爽缺嗎？認真考慮想轉職～」
貼文一出，網友紛紛留言，「沒看過低於五萬的，算民間版公務員」、「保全感覺爽缺但是高風險」、「很多都是有退休俸的在做，加一加月薪比上班族高不少啊」、「蠻爽的，月領5-6萬，住戶都要看我臉色」、「我每次都看到公司保全在打電動」、「為啥有人寧願做保險不做保全，好笨」。
不過，也有網友直言，「碰到機車的住戶會有多爽？」「豪宅保全就不輕鬆啊」、「只要有一個瘋子住戶就有得受囉」、「有的社區蠻忙的，住戶路過大廳都要起立」、「表面看起來很爽，實際做起來超空虛喔」。（編輯：賴禹妡）