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iPhone速度變慢？超簡單「10招」瞬間救回：還延電池壽命

▲外媒「Insider」整理10大小技巧，不但能拯救手機使用速度變慢的情形，還可以延長電池壽命。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲外媒「Insider」整理10大小技巧，不但能拯救手機使用速度變慢的情形，還可以延長電池壽命。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-01 08:33:47

蘋果公司出產的手機「iPhone」系列十分受歡迎，雖然常被稱讚耐用，使用久了卻也免不了出現手機卡頓、速度變慢的狀況，外媒「Insider」就整理10大小技巧，不但能拯救手機使用速度變慢的情形，還可以延長電池壽命。 

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▲不少人嫌相機掃描QR Code耗時麻煩，但其實iPhone藏有一款「行動條碼讀取機」（Code scanner），讓你掃描QR Code只需要三秒就完成。（示意圖／Shutterstock）
▲雖然iPhone常被稱讚耐用，使用久了卻也免不了出現手機卡頓、速度變慢的狀況。（示意圖／Shutterstock）
1.重新開機 

有些當機、操作不順的App很可能會導致手機速度變慢，這時若iPhone遇到狀況，最簡單的動作就是重新開機，能快速的排除問題。 

2.更新iOS作業系統 

新版本的iOS系統通常都會進行錯誤修正、安全性更新以及性能調整，不但能使手機速度變快，還能讓手機電池壽命延長。 

3.更新所有App 

大部分App的更新除了添加新功能及修復錯誤，同時也提升軟體層級、減少運作資源浪費，因此才會不斷推出最新的版本，但若用戶的iPhone沒有啟動自動更新，就必須到App Store手動按更新。 

4.刪除不常使用的App 

App可以透過2種不同方式讓手機變慢，一是造成儲存空間不足，就會降低使用速度，二是某些App在未顯示的狀況下持續運作，不僅消耗容量還十分耗電，進而損壞手機。 

5.移除不必要的小工具 

雖然小工具能讓使用體驗更加方便，但若是螢幕上充斥太多小工具，反而會影響到手機的效能，因此需要常常整理，這時只需要長按小工具就能刪除，十分快速、簡單。 

6.清除暫存空間 

內建瀏覽器及某些App會在用戶不知情的狀況下默默儲存不必要的數據，雖然這可以讓網頁瀏覽的更方便，不過當暫存檔案變得太大就會影響到手機的使用速度，因此可以時常清理。 

7.清除手機裡隱藏的惡意軟體 

有些網頁或是App來者不善，裡頭潛藏的病毒可能會導致iPhone中毒，官方就發現，若是用戶曾「越獄」或是安裝非官方應用程式，就會大幅增加中毒可能，屆時不但會降低使用速度，還會迅速耗盡電量、手機溫度過高、網路消耗量激增，這時可以選擇重新開機、清除暫存和瀏覽記錄，或是恢復原廠設定。 

8.減少動態效果 

蘋果公司為了在主畫面上和App內創造深度感受特地設計動態效果，但若是減少CPU運轉顯示動態效果，就能讓iPhone使用起來速度更快，用戶只需到「設定→輔助功能→顯示與文字大小」，找到「減少透明度」並點擊，返回後進入「動態效果」，點擊「減少動態效果」就可以了。 

9.關閉後台運作程式 

若是發現手機出現卡頓情形，可以先將後台開啟的應用程式一一移除，有時是應用程式開啟後佔用過大運作空間，或是應用程式一次開啟太多，導致手機的效能被拉低，用戶可以在自動下載的部分關閉App及App更新項目選項。 

10.更換iPhone電池 

若是手上的iPhone已經使用好幾年，裡頭的電池很有可能已經壽終正寢，一但電池超過使用超過其峰值，iPhone的性能就會大幅降低，因此要常常檢查iPhone的電池健康度，若是過低就該將手機送回原廠更換電池。（編輯：賴禹妡） 

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