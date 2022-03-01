40年前讀「成大電機」有多強？超猛真相網全跪：只輸醫學
台灣教育在民國83年因為「廣設高中、大學」教育改革措施產生重大變革，大學如雨後春筍般設立，也使錄取率節節攀升；對此，就有網友表示，爸爸很以自己40年前讀「成大電機」為傲，但他不太明白到底多厲害，貼文一出，網友全震驚「真的很強」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-01 08:34:52
該名網友在PTT以「40幾年前讀成大電機很厲害嗎」為題發文，表示爸爸很愛講自己讀成大的故事，每次都很得意洋洋的樣子，甚至有些臭屁；不僅如此，原PO爸爸還告訴他「那些一線公司的主管很多都是前段學校，台清交成和中字輩，沒有這個水準，在求職就沒有優勢。工作能力都一樣好時，公司也會優先拉拔學歷較好的人」。
不僅如此，原PO的爸爸也很愛炫耀自己以前替那些一線科技廠的大主管上過課，「什麼台積聯電聯發科聯詠友達群創的。他以前有陣子當過講師和顧問」，但他仍不曉得到底當時考上「成大電機」有多厲害，「然後研究所讀中央，好像是考差了，我只知道以前大學還沒廣設前很難考的樣子，不過台清交成一直是前段名校，很難想像在40幾年前還考到四大有多厲害」？
貼文一出，掀起熱議，就有網友分析，在當年有讀大學其實就是「前20％了」，「當年有上大學就是前20%了，你爸成大電機應該快到頂了，成大電機如果當年竹科有進，現在肯定早就財富自由」、「當時自然組率取率5%左右，成大電機又是5%之中的百分之一，確實厲害」、「成大沒有很厲害，但成大電機蠻屌的，電機應該是除醫學外最高的科系了，所以有點猛」、「前20%是大學生還包含一些老牌私校，成大應該更前面」。
另外，也有網友表示，「超猛的好不好，更猛的是那個時候能選到電機系，民國71年台灣的半導體根本還沒發展起來」、「只能說先知中的先知，電機工程到哪都是最頂尖的人才，只能恨自己沒腦讀不了QQ」、「以前沒有廣設大學， 所以錄取率沒有現在這麼誇張，當年可以考上真的很強」。（編輯：郭佩蓉）