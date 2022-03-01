COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

好市多全逛錯！他自備「1物」放推車　會員狂讚：太聰明

▲一名網友透露，他去逛好市多時都會自備寬膠帶，可以避免在拿壽司或餅乾時發生「落跑事件」。（示意圖／記者楊智傑攝）
▲一名網友透露，他去逛好市多時都會自備寬膠帶，可以避免在拿壽司或餅乾時發生「落跑事件」。（示意圖／記者楊智傑攝）

編輯中心/綜合報導

2022-03-01 08:56:51

知名美式賣場「好市多」主打多樣化商品及優惠價格，裡頭的產品時常引起搶購風潮，就有一名網友透露，他去逛好市多時都會自備寬膠帶，可以避免在拿壽司或餅乾時發生「落跑事件」，貼文一出，許多會員看了立馬狂讚：「太聰明了哈哈」、「果然高手在民間」。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友27日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，他表示之前去逛好市多時，歷經了好幾次壽司和餅乾「落跑事件」，現在去好市多都會帶著寬膠帶，把餐盒周圍貼起來，避免蓋子移位，「有沒有跟我一樣，經一事長一智？」 

▲好市多。（圖/記者張嘉哲攝）
▲好市多主打多樣化商品及優惠價格，裡頭的產品時常引起搶購風潮。（圖／記者張嘉哲攝）
貼文一出，網友紛紛留言，「專業」、「我也拿過草莓掉滿地」、「太聰明了哈哈」、「我的沙拉曾經仆街」、「果然高手在民間」、「真的需要寬膠帶，我也落跑過壽司跟XO炒飯」、「我帶大條的橡皮筋」、「沒想到還有人跟我一樣自帶膠帶耶」、「我是結帳後紅豆大福全跑出來變成在地美食，幸好好市多給我全新的一盒」、「我也會帶小膠帶封飲料口」、「也可以帶釘書機，比較輕巧」。 

也有網友直言，「在磨豆機旁他們有放膠帶跟繩子，不用自己帶」、「好市多有提供膠帶喔」、「去磨豆機旁邊封就好～我也是翻了幾次才學乖的」，對此原PO解釋，他是在拿取時立馬黏膠帶才放入購物車，避免在移動或結帳時食物全掉出來，也提醒大家確定要購買再使用膠帶加工。（編輯：賴禹妡） 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀