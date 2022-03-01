好市多全逛錯！他自備「1物」放推車 會員狂讚：太聰明
知名美式賣場「好市多」主打多樣化商品及優惠價格，裡頭的產品時常引起搶購風潮，就有一名網友透露，他去逛好市多時都會自備寬膠帶，可以避免在拿壽司或餅乾時發生「落跑事件」，貼文一出，許多會員看了立馬狂讚：「太聰明了哈哈」、「果然高手在民間」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-01 08:56:51
該名網友27日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，他表示之前去逛好市多時，歷經了好幾次壽司和餅乾「落跑事件」，現在去好市多都會帶著寬膠帶，把餐盒周圍貼起來，避免蓋子移位，「有沒有跟我一樣，經一事長一智？」
貼文一出，網友紛紛留言，「專業」、「我也拿過草莓掉滿地」、「太聰明了哈哈」、「我的沙拉曾經仆街」、「果然高手在民間」、「真的需要寬膠帶，我也落跑過壽司跟XO炒飯」、「我帶大條的橡皮筋」、「沒想到還有人跟我一樣自帶膠帶耶」、「我是結帳後紅豆大福全跑出來變成在地美食，幸好好市多給我全新的一盒」、「我也會帶小膠帶封飲料口」、「也可以帶釘書機，比較輕巧」。
也有網友直言，「在磨豆機旁他們有放膠帶跟繩子，不用自己帶」、「好市多有提供膠帶喔」、「去磨豆機旁邊封就好～我也是翻了幾次才學乖的」，對此原PO解釋，他是在拿取時立馬黏膠帶才放入購物車，避免在移動或結帳時食物全掉出來，也提醒大家確定要購買再使用膠帶加工。（編輯：賴禹妡）