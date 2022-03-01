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超準心理測驗！選擇一物不能扔　找出近期內心糾結何事

▲直覺選一項「不能輕易扔掉」的東西，秒測最近內心在糾結何事。（圖／翻攝自《TRILL》）
▲直覺選一項「不能輕易扔掉」的東西，秒測最近內心在糾結何事。（圖／翻攝自《TRILL》）

編輯中心/綜合報導

2022-03-01 09:41:24

你是否最近常常在感到煩惱，卻又搞不清楚自己內心究竟在想什麼嗎？日本網站《TRILL》最近推出一項心理測驗，直覺選出一項「不能被扔掉的東西」，來找出你內心究竟為何事糾結以及最近的心境轉變，快來測試看看吧！

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請從下列四個選項中，憑第一直覺選出「什麼東西是你不能輕易扔掉」的？

A. 昂貴的物品

B. 喜歡的收藏品

C. 別人送自己的禮物

D. 紀念品

▲直覺選出「什麼東西是你不能輕易扔掉」，找出最近內心在糾結什麼事。（示意圖／取自pixabay）
▲直覺選出「什麼東西是你不能輕易扔掉」，找出最近內心在糾結什麼事。（示意圖／取自pixabay）
選擇「A. 昂貴的物品」的你：

你似乎最近對未來、金錢感到很焦慮。你對未來有強烈的焦慮感，擔心金錢不夠用，無法隨心所欲地購物，優柔寡斷反而導致你在買與不買之間猶豫不決，快變成金錢的奴隸，卻也容易喪失好的機會，建議你要讓自己更果斷一點。

選擇「B. 喜歡的收藏品」的你：

你近期似乎比較缺乏自信心，需要透過增加自己的喜好來補足個性上的缺點。其實你不用想太多，誠實地面對自己，不需一昧地迎合他人，去了解真正想做的事，這樣自然會吸引與你契合的人。

選擇「C. 別人送自己的禮物」的你：

你最近似乎在擔心人際關係方面的問題，可能因為與親友發生不愉快而讓自己陷入看別人臉色的情形，但卻讓你越來越不開心或感到疲倦。建議放開心胸，嘗試理性溝通看看，即使失去部分或許也不是壞事，把自己放在首位才是最重要的。

選擇「D. 紀念品」的你：

你有些過於念舊執著導致停滯不前。雖然念舊並非一件壞事，但是如果太沉浸在過去的美好時光卻忘了應該要向前看，這就會變成阻力而非動力。試圖將過去做清楚的劃分，別讓自己陷入以往的先例與常規，才能解開人生的迷惘喔！（編輯：陳珮瑜）


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