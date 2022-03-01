俄羅斯遭踢出世界盃！網曝「可怕後果」：蒲亭恐成公敵
俄羅斯與烏克蘭談判未果，戰火繼續蔓延。對此，國際足球總會FIFA出手制裁，不僅禁止俄羅斯舉辦任何國際足球賽，更禁止俄羅斯國家隊和球隊，參加任何國際賽事，等同把俄羅斯踢出今年年底的世界盃。消息一出，網友更直言「事情大條了」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-01 10:11:54
繼FIFA宣布禁止俄羅斯舉辦任何國際足球賽，且只能以「俄羅斯足球總會」名義參賽，同時也不能懸掛國旗、演奏國歌以外。
FIFA官網週一又發布與歐洲足球總會聯盟（UEFA）聯合聲明，決定禁止所有俄羅斯球隊，含國家代表隊、俱樂部足球隊等等，參加任何有關FIFA、UEFA的賽事，直至「另行通知」。
FIFA最後更希望，烏克蘭局勢能盡速獲得改善，讓足球這項運動，再次成為人民團結、和平的象徵。
消息曝光後，立刻引發PTT網友熱議，「真正的制裁」、「這真的震撼彈」、「完了， 這下俄軍肯定暴動」、「俄國球迷可憐」、「這個蠻痛的，直接拔」、「還上屆主辦國 只能說自作孽」、「足球市場很大，這應該影響不小」、「這個對俄羅斯人超級痛」、「俄球迷會氣死XD」、「一定會成為全民公敵」、「足球是俄羅斯運動產值最高的運動」。（編輯：詹鎰睿）