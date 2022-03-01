還沒畢業就後悔！過來人秀「這科系」急苦勸：拜託遠離它
111學年度學測成績已於今（1）日公布，考生們收到通知後，必須開始思考日後想就讀的科系，因其與個人職涯規劃有很大的關聯，不少人期望自己能做出不在未來後悔的決定。然而，就有一名網友分享「這科系」的畢業生，每個人畢業後都相當後悔，讓他震驚詢問「真的有這麼慘的八卦嗎？」而引起討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-01 10:23:15
原PO於PTT八卦板上分享，表示最近到博物館觀看大家分享的失敗經驗，其中四分之一的人都苦勸「遠離設計系」，「一堆勸世文非常驚悚！」讓他震驚詢問「真的有這麼慘的八卦嗎？還是大家最近有什麼失敗的案例！？」
貼文曝光後，就引來不少網友紛紛無奈留言，「在台灣唸設計就是這樣，不上不下，只有品味比一般人好那麼一點點」、「設計全世界沒幾個國家賺錢啊」、「設計是M型，很低薪和很高薪，中間都GG」、「難怪都聽念設計的朋友在哭沒錢」、「讀設計基本上就是個四年都在熬夜的科系，還沒畢業肝就壞了」。
甚至有過來人分享，「以前表妹有講過很血汗」、「第一年設計念完就跑了，轉資工，雖然畢業後也很魯但至少學得到東西」、「熬夜做專題，出社會發現根本沒屁用」；也有人認為「基本上看你進不同產業的機運，命運掌握在別人手裡」、「在台灣不要選才是」。（編輯：陳雅雲）