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寶可夢最新精靈出爐！超像「台灣3大明星」　本尊回應了

▲寶可夢最新作品《朱／紫》2022年冬季發售，御三家被網友們笑稱像王彩樺、澎恰恰、李㼈。（圖／寶可夢官網）
▲寶可夢最新作品《朱／紫》2022年冬季發售，御三家被網友們笑稱像王彩樺、澎恰恰、李㼈。（圖／寶可夢官網）

編輯中心/綜合報導

2022-03-01 11:01:48

風靡全球的遊戲《精靈寶可夢》，日前官方又無預警宣布2022年最新作品《寶可夢朱／紫》並公開最新御三家的模樣，就和過去作品一樣，受到粉絲們熱烈關注。殊不知，卻被台灣網友笑稱，超像台灣本土3大明星，就連本尊都忍不住朝聖分享。

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寶可夢公司（The Pokémon Company）27日在最新集數的直播節目「Pokémon Presents」宣布《寶可夢》系列的最新作品《寶可夢朱／紫》預告影片，將在遊戲平台Switch上推出，並支援日文、英文、繁體中文等等，預計在2022年冬天就能和全球玩家們見面。

其中，陪伴玩家冒險的3位新成員（御三家）的模樣也隨之曝光，分別是草系的「新葉喵」、火系的「呆火鱷」、水系的「潤水鴨」，卻被網友們笑說超像台灣藝人王彩樺、澎恰恰和李㼈。

▲寶可夢最新作品《朱／紫》2022年冬季發售，御三家被網友們笑稱像王彩樺、澎恰恰、李㼈。（圖／寶可夢官網、澎恰恰臉書）
▲網友製作的合成圖瘋傳，也受到澎恰恰本人認同公開分享。（圖／寶可夢官網、澎恰恰臉書）
值得一提的是，澎恰恰得知後也在臉書公開分享，「訓練家們！！年底的御三家～你們選什麼？聽說火系正夯」。

大家紛紛笑翻「就知道澎哥愛火系，一直被炎上」、「這下知道該幫初學者取什麼名字」、「澎哥別這樣，回不去了啦」、「本來想放棄火系，這樣讓我有想選火系的動力」、「現在我的視線一直落在火系的鼻孔上」。（編輯：詹鎰睿）


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