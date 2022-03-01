二月初二迎「龍抬頭節」！4星座財運跟著飆　荷包爽翻倍

我是廣告 請繼續往下閱讀
天秤座最適合投資了。在股市方面，有精準的眼光，懂得適時進場，安穩退場，讓荷包滿滿。更可買個刮刮樂或彩券，中獎機率比其他星座還要高很多。當然如果有興趣的，可在牌桌上試手氣，相信你們會是桌上財運最旺的一群人了，要試手氣的天秤們可別錯過了。
第三名 : 金牛座
有在工作或打拼事業的金牛們，只要有努力的，都將得到相對等的回報。適合穩穩的賺錢模式，一步一腳印的經營，事業運逐步攀升，幾乎都能順順利利，將財富賺回家。而且還有可能遇到貴人相助、官運順遂、薪資調漲，正財運將隨著事業工作的晉升，而有增長。俗話說沒有功勞也有苦勞，努力就會有回報。
第二名：巨蟹座
貴人運與意外財非常好，有機會獲得意外之財及賺錢機會。貴人有可能就是你們的另一半，旺夫旺妻的絕佳助手，讓你們事半功倍。
第一名：處女座
處女座偏財運有可能來自你們認識的人，親戚朋友會介紹不錯的入財門路，賺錢機會或投資方案，大有機會能賺得飽荷包，也有機會認識之後創業合夥的生意人，可先好好了解一番。（編輯：賴禹妡）
【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。