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二月初二迎「龍抬頭節」！4星座財運跟著飆　荷包爽翻倍

▲節日「龍抬頭」被大家視為轉運的好時機。（示意圖／ NOWnews資料照）
▲節日「龍抬頭」被大家視為轉運的好時機。（示意圖／ NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-03-01 10:43:41

今年3月4日也就是農曆二月初二，正是節日「龍抬頭」，象徵雨水漸多、萬物於初春開始甦醒，因此被大家視為轉運的好時機，命理專家小孟老師就透露，有4個星座在這個節日財運非常強，若想引錢龍可要好好把握這天。 

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湯鎮瑋老師分享十二生肖的下週運勢，其中有三個生肖財運亨通，可挾著這股強勁的氣勢延續至2021年。（圖／shutterstock）
▲小孟老師就透露，有4個星座在這天財運非常強。（示意圖／shutterstock）
第四名：天秤座  

天秤座最適合投資了。在股市方面，有精準的眼光，懂得適時進場，安穩退場，讓荷包滿滿。更可買個刮刮樂或彩券，中獎機率比其他星座還要高很多。當然如果有興趣的，可在牌桌上試手氣，相信你們會是桌上財運最旺的一群人了，要試手氣的天秤們可別錯過了。 

第三名 : 金牛座  

有在工作或打拼事業的金牛們，只要有努力的，都將得到相對等的回報。適合穩穩的賺錢模式，一步一腳印的經營，事業運逐步攀升，幾乎都能順順利利，將財富賺回家。而且還有可能遇到貴人相助、官運順遂、薪資調漲，正財運將隨著事業工作的晉升，而有增長。俗話說沒有功勞也有苦勞，努力就會有回報。 

第二名：巨蟹座  

貴人運與意外財非常好，有機會獲得意外之財及賺錢機會。貴人有可能就是你們的另一半，旺夫旺妻的絕佳助手，讓你們事半功倍。 

第一名：處女座 

處女座偏財運有可能來自你們認識的人，親戚朋友會介紹不錯的入財門路，賺錢機會或投資方案，大有機會能賺得飽荷包，也有機會認識之後創業合夥的生意人，可先好好了解一番。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。 
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