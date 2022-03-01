連日下雨幫洗車？ 內行抖真相：「烤漆殺手」雨水沖不掉
雖然近日天氣逐漸放晴，不過前一陣子的連日下雨，讓許多民眾的愛車變得髒兮兮的。一名網友就上網表示，日前連日下雨時很想洗車，但又怕洗完車子馬上變髒，因此感到相當苦惱，立刻引起網友討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-01 10:54:03
這名網友在《PTT-car》板發文，表示日前一直下雨，將近兩個星期都沒有停過，愛車變得很髒，但是洗了之後因為下雨還是髒，想用乾布擦一擦卻擔心沒沖水洗不乾淨，讓他相當苦惱因此上網詢問：「一直下雨 還會洗車嗎？」
貼文一出，有不少網友認為：「冷死了，不洗」、「老天爺每天都幫我洗車，每天開出門心情好好」、「假日車手又有室內車位才考慮洗吧，除此之外都浪費」、「這天洗車真的算了吧！放寬心，老天爺天天幫你省錢」、「有啊，邊開邊洗，很乾淨」。
不過也有人認為：「洗一洗感覺比較不會咬車漆」、「洗啊，非鍍膜車，太久不洗很難洗」、「去加油站洗就好啦，保持乾淨比久久自己洗一次還重要」、「前擋除個油膜吧，等天好點再洗」、「蠟有撥水效果阿，時間到了補一下，雨天一樣補」，另外還有內行人說明：「下雨還是要洗，像鐵粉就沒辦法被雨水帶走，必須上藥劑或跑黏土，避免鐵粉生鏽侵蝕車漆」。而鐵粉大多來自煞車碟盤摩擦後的細微粉末，會吸附在車漆上，如果沒有定期清除久了就會氧化，產生生鏽逐漸侵蝕烤漆。（編輯：陳珮瑜）