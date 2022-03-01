必勝客NO.1不是披薩？內行抖「低調神物」藏菜單：真的絕
披薩口味選擇多樣、香氣十足且有濃厚的起司，再加上不只有大份量，近年來推出個人餐，深受大小朋友及外食族的喜愛；對此，就有網友點了一份個人份披薩享用，豈料網友見低調神物「薯金幣」也狂讚「超好吃」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-01 10:58:23
該名網友在PTT以「有沒有必勝客薯金幣的八卦？」為題發文，表示用外送平台叫了必勝客，再額外加點一份「薯金幣」，豈料送來的變成一般薯條，也讓原PO很無奈，「送來後長這樣，番茄醬是我加的，原來這就是薯金幣啊？我還以為是薯條呢？有沒有必勝客薯金幣的八卦」？
貼文一出，掀起熱議，「管他的，反正都是馬鈴薯，形狀不同罷了」、「都加醬了，看來你挺能接受的啊」、「跟熊貓反應，搞不好退你錢」、「拿起來揉成圓的再壓扁啊」。
不過，也有不少網友認為，其實必勝客除了披薩，低調神物「薯條、薯金幣」也是非常美味的品項，「薯金幣是真好吃」、「我還寧願吃薯條，薯金幣一點都不脆」「薯金幣是真好吃」、「薯條好吃，都好吃啦」；但也有人指出，「覺得之前的薯星星比較好吃」、「其實薯條比較好吃，薯金幣外送通常拿到都已經爛爛的了」、「他給錯了，薯金幣很難吃」。（編輯：郭佩蓉）