「電機、資工」該怎麼選擇？前輩戳破關鍵點：地點很重要
111學年度大學學科能力測驗，成績在今（1）日9點出爐，不少學生也開始排序心中志願，準備登入大學生活。就有網友提問「電機系跟資工系哪個比較好？」問題一出隨即有過來人點破判別關鍵「地點很重要」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-01 11:15:44
原PO在論壇Dcard上發文提到「小我四歲的弟弟今年暑假也終於要唸大學了，他剛剛睡不著問我，電機系跟資工系哪個比較好？他說兩個科系都不排斥，那想選錢最多的那個」。
但由於原PO是商科出身，加上「父母跟親戚也沒有人是唸理工，沒人可以很完整的幫弟弟分析，所以想請讀理工的前輩幫忙分析一下」。
問題一出後立刻有不少前輩戳破判別關鍵「台灣的話還是硬體有保障，電機相對好找工作」、「不出國的話選擇電機，因為資工不碰硬體、不去外商的話，薪水不會太高」、「資工蠻有趣的，做一些sideproject獲得一些微小成就感，但『留台灣電機、出國選資工』，這句話好像蠻常聽到的」。
另外也有過來人分享經驗談「如果他都可以的話建議先選電機，以後如果真的對資工比較有興趣也可以跳過去，相對的先選資工要轉電機比較困難」、「當初也是兩個科系在考慮，滿慶幸選電機的，軟硬體都能接觸到」、「電機路較廣，但學的東西較多也比較雜」。（編輯：潘毅）