好市多老會員才懂！媽「掏出一根」爽逛 客跪了：太聰明
知名美式賣場「好市多」近年來深受國人喜愛，其商品不僅多樣，且價格相當優惠，總能吸引眾多消費者前往光顧。對此，就有一名女網友分享到好市多時，她都會「掏出一根」逛街，而引起會員們激動大讚「太聰明！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-01 11:16:12
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，表示自己到好市多買了一整盒餅乾，但她一放進推車後，立馬專業地拿出膠帶黏貼包裝，「我在拿取時，就立馬黏貼，才放到購物車裡，完全不用怕移動時，它們落跑。」
而原PO解釋，因為經歷了壽司、餅乾落跑後，每次到好市多逛街購物，除了會攜帶錢、會員卡和保冷袋，甚至還會加碼帶寬膠帶，「有沒有跟我一樣，經一事長一智」。
超狂購物心得一出，隨即引起會員們大讚，「太聰明了哈哈」、「果然高手在民間～」、「學起來」、「專業購買人」、「版主怕還沒結帳的途中就上下蓋分離了～怕浪費糧食，所幸從放入推車內就開始牢牢固定它，讚喔。」
甚至有過來人分享經歷，「真的需要寬膠帶，我也落跑過壽司跟XO炒飯」、「沒想到還有人跟我一樣自帶膠帶耶！」、「我是結帳後紅豆大福全班同學跑出來變成在地美食。幸好好市多給我全新的一盒」、「我的沙拉曾經撲街」。
但也有內行給出建議，「好市多有提供膠帶喔」、「在磨豆機旁他們有放，膠帶跟繩子，不用自己帶」、「好市多有提供膠帶阿」、「去磨豆機旁邊封就好～我也是翻了幾次才學乖的」。（編輯：陳雅雲）