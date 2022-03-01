達美樂披薩「這口味」全是起司！職人揭高檔機密：真的貴
知名披薩連鎖店達美樂，日前推出「1公斤究極起司披薩」的限定活動，並主打100%莫札瑞拉純正起司，吸引許多粉絲朝聖。怎料，就有網友認為實在太貴又沒有其他料，結果遭到內行跳出來打臉，「起司真的很貴」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-01 12:13:42｜2022-03-01 12:44:49
有民眾日前在臉書「爆廢公社公開版」PO文直呼「現在物價上漲的好厲害！」可以從照片看到，原來他買了該款限定披薩回家後，似乎感到有些失望，「一個披薩要7xx，結果什麼料都沒有」。
網友紛紛笑說，「它的賣點就是起司」、「這一兩片應該就不行了，太可怕了！哈哈」、「天啊我超愛這種只有起司的披薩」、「起司超好吃的！可以加蜂蜜」、「那個起司太讚了吧」。
不過，也有內行人士解釋，「1公斤的起司看等級，這個等級算是比較高檔的，熔點較為低，色澤口感比較好最少都要300元一公斤，我是烘培坊老闆…起司真的很貴…」。
對此，達美樂表示，「1kg究極起司披薩」是史上起司含量最多的產品，光是起司重量就有1公斤，比起一般的大披薩足足多出7倍以上。由於起司就是披薩的靈魂，過去不少消費者都會多點額外的起司來增加披薩的美味，這項產品採用100%莫扎瑞拉起司，完美詮釋天然起司加上經典紐約手拍餅皮的濃、醇、香風味及口感，同時推薦組合3種食材（蜂蜜、奶油餅乾、葡萄乾）來演繹1公斤究極起司披薩的創新吃法，不過對於消費者的意見，達美樂則給予尊重。（編輯：詹鎰睿）