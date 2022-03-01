外國網友Google上「1招」抵制俄國！台人愣：跟台灣同招
俄烏開戰引發各國關注，雖然國際局勢變化莫測，但全球民眾反戰聲浪高，不少網友在Google Maps中的俄羅斯餐廳、景點，狂刷一排1星負評，力挺烏克蘭，而該舉動在PTT引發討論，不少鄉民發現「洗評價」這一招各地都愛用。
編輯中心/綜合報導
2022-03-01 13:19:57
知名駭客集團Anonymous，於推特上轉發網友「@Konrad03249040」的號召，請力挺烏克蘭的網友，到Google Maps中找俄羅斯的餐廳、景點，以撰寫評論的方式，解釋烏克蘭正在發生的事情，該篇貼文引發網友大量轉發以及留言。
Anonymous除了在留言中提供，俄語、英文的雙語版本外，也提醒網可以留下5星評論，但若是俄羅斯官方經營的，則可以留下1星評論，透過評論的方式將訊息傳遞給俄羅斯的百姓。
而實際從Google Maps上查詢可以發現，莫斯科附近餐廳湧入許多相關留言，「你們的士兵在普丁的命令下殺害平民！請停止戰爭，透過市民的影響力停止國家的政策」。
對此，台灣網友則在PTT上發起討論，不少鄉民反對此行為「可憐的是小商家，真的很無聊」、「估狗會刪異常評論」、「做點有意義的事好嗎」、「全世界都會這招喔」、「原來大家都只有洗評價這一招」、「這很台灣」。
也有不少人認為，「不是沒用的問題 是要告訴俄羅斯人，你們被討厭了」、「要讓他們看他們政府不讓他們看的資訊」、「讓俄人民看到俄媒不敢播放的真實照片」。（編輯：鍾怡婷）