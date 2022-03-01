五倍券慘遭水洗！他淚崩：1.5倍沒了 內行急喊：還有救
「振興五倍券」去年由行政院推行發放後，目前也只剩2個月的使用期限，許多民眾都已領取消費完畢，但也有不少人領取完紙本券後，至今仍尚未使用，近日也有網友分享，自己不小心將五倍券「水洗」了，不少網友看完後，則紛紛獻計幫忙。
編輯中心/綜合報導
2022-03-01 18:29:53
原PO在臉書社團《爆系知識家》發文指出，最近洗完衣服後，發現自己不小心將一張面額200元的紙本五倍券也拿去水洗了，結果整張五倍卷被「一分為二」，邊邊也出現不少皺摺和裂痕。
原PO提到，他在事情發生後，有拿到台灣銀行詢問處理方式，但由於五倍券非台銀發行，因此無法更換，因此他才連忙拍照求助「請問有人知道該如何處理嗎」，更崩潰的表示「一星期的早餐沒有了」。
貼文一出，掀起網友留言議論，「1.5倍泡湯了＝＝」、「應該只能報銷了？」、「認賠殺出，不能用了吧」；不過，也有內行網友表示，「這其實還可以用，找熟一點的賣家應該會收」、「前陣子有一樣狀況，破一小角，聯絡相關單位說要去台北換，所以還是努力找願意收的店家吧」、「尚可辨認仍可使用，試著用膠帶黏一黏」。
事實上，經濟部曾說明，有關五倍卷破損，只要符合「3個條件」，基本能繼續使用，分別為是「破損，但餘留部分需有4分之3以上」、「破損，但片片能吻合」、「污損或燻焦，但號碼、文字及花紋仍可辨認」。（編輯：張志浩）