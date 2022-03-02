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變天！北部高溫驟降7度、台中濃霧特報　全台降雨熱區曝

▲今（2）起變天！北部高溫驟降7度。（圖／張勵德攝）
▲今（2）起變天！北部高溫驟降7度。（圖／張勵德攝）

編輯中心／綜合報導

2022-03-02 06:38:05｜2022-03-02 06:39:44

中央氣象局表示，今（2）日東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，高溫驟降8度，中南部天氣變化不大，高溫也稍降1、2度左右，大致仍為晴到多雲的天氣，惟日夜溫差較大，要在迎風面的基隆北海岸、大台北東側及東半部降雨機率較高，比較偏陰雨的天氣。另外，西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，並針對台中市發布濃霧特報，今晨已出現能見度不足200公尺的現象。

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氣象局說明，今日微弱鋒面掠過、東北風南下，使北部、東半部雲量增多轉涼，高溫驟降8度來到20度；中南部天氣變化不大，高溫約在24至26度，南部感受更溫暖，高溫上看29度。在低溫部分，各地大約為16、17度，感受偏涼，中南部日夜溫差較大。

氣象局表示，這波東北風帶來的水氣偏少，新竹以南仍為晴到多雲的天氣，主要在迎風面的基隆北海岸、大台北東側及東半部降雨機率較高，比較偏陰雨的天氣，而大台北其他地及北部山區主要為多雲、偶爾有些零星飄雨的天氣，建議出門在外還是要攜帶雨具備用。

明日東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升；東半部及大台北地區有局部短暫雨，中部以北山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。（編輯：林莞茜）

▲3月春天天氣預測。（圖／氣象局）
▲3月春天天氣預測。（圖／氣象局）

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