好市多結帳「店員說謊了」！理由曝光 會員狂讚：太聰明
美式賣場好市多因為其商品大份量且CP值高，成為不少人購物補足物資的首選商場，而由於好市多屬於有會員制度的賣場，常常有些規定，不熟識的人或者新會員往往都搞不太清楚。就有網友分享自己去好市多購物時，聽到店員告知現在「貝果買一送一」，讓她興奮以為賺到，沒想到真相反而是另一回事，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-02 07:31:22
原PO在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出「去好市多買貝果的時候發現買一包送一包，但是價卡上面沒有寫，結帳時店員跟我說的，所以我又跑回去拿一包，而且不限口味，真的很划算呢！」
貼文一出，網友紛紛回應「ㄜ....店員騙你的，好市多貝果一次要拿兩袋結帳.....」、「您沒發現您差點被好市多騙走6個嗎？店員算是很會說話」、「我也拿一包去結帳過.....不綁一起誰知道一次要拿兩包啊」、「你是第一次買吧？好市多貝果一次要拿兩袋啦」、「哈哈標價牌上有寫12入，本來就要拿兩袋啦」、「要仔細看，好市多貝果一次是要買12個喔！不過店員實在聰明，讓客人龍心大悅！」
原來，店員說「買一送一」並非實話，而是好市多的貝果一袋為6入，但根據規定，顧客若要購買，一整份為12入，應該要拿兩包到櫃檯結帳，而在貝果價牌上也有清楚標示「12入為一份」，雖然該店員並沒有說實情，但卻讓顧客感受購物有物超所值的感覺，機智化解尷尬，讓原PO也直呼「看完留言真的長知識了！而且價格比我想像還要便宜更多！」因此下次要去好市多買貝果的民眾，可別再忘記要拿兩袋啦！（編輯：張嘉哲）