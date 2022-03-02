COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

好市多結帳「店員說謊了」！理由曝光　會員狂讚：太聰明

▲美式賣場好市多因為其商品大份量且CP值高，成為不少人購物補足物資的首選商場。（圖/記者楊智傑攝）
▲美式賣場好市多因為其商品大份量且CP值高，成為不少人購物補足物資的首選商場。（圖/記者楊智傑攝）

編輯中心/綜合報導

2022-03-02 07:31:22

美式賣場好市多因為其商品大份量且CP值高，成為不少人購物補足物資的首選商場，而由於好市多屬於有會員制度的賣場，常常有些規定，不熟識的人或者新會員往往都搞不太清楚。就有網友分享自己去好市多購物時，聽到店員告知現在「貝果買一送一」，讓她興奮以為賺到，沒想到真相反而是另一回事，引發討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出「去好市多買貝果的時候發現買一包送一包，但是價卡上面沒有寫，結帳時店員跟我說的，所以我又跑回去拿一包，而且不限口味，真的很划算呢！」

▲
▲網友分享去好市多買貝果時，店員告知該品項買一送一，讓她大讚真的很划算，沒想到魔鬼藏在細節中。（圖/好市多商品經驗老實說）
貼文一出，網友紛紛回應「ㄜ....店員騙你的，好市多貝果一次要拿兩袋結帳.....」、「您沒發現您差點被好市多騙走6個嗎？店員算是很會說話」、「我也拿一包去結帳過.....不綁一起誰知道一次要拿兩包啊」、「你是第一次買吧？好市多貝果一次要拿兩袋啦」、「哈哈標價牌上有寫12入，本來就要拿兩袋啦」、「要仔細看，好市多貝果一次是要買12個喔！不過店員實在聰明，讓客人龍心大悅！

原來，店員說「買一送一」並非實話，而是好市多的貝果一袋為6入，但根據規定，顧客若要購買，一整份為12入，應該要拿兩包到櫃檯結帳，而在貝果價牌上也有清楚標示「12入為一份」，雖然該店員並沒有說實情，但卻讓顧客感受購物有物超所值的感覺，機智化解尷尬，讓原PO也直呼「看完留言真的長知識了！而且價格比我想像還要便宜更多！」因此下次要去好市多買貝果的民眾，可別再忘記要拿兩袋啦！（編輯：張嘉哲）

▲
▲好市多貝果一份為12入，因此民眾結帳必須拿2袋6入的到櫃檯才對！（圖/好市多商品經驗老實說）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀