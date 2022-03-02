爭鮮拿哪一盤最虧？「它」有錢人才吃 老饕認了：沒點過
壽司、生魚片等美食受到不少台灣人的喜愛，近年國內也進駐許多迴轉壽司品牌，並自製各種特殊口味的壽司吸引民眾消費，不過由於迴轉壽司單價較高，常常也有不少人抱怨要吃飽需要花上許多錢。而就有網友討論「大家去爭鮮都會拿什麼來吃？」結果意外引起討論，一品項被堪稱是「財富自由」的人才會拿，獲得共鳴。
編輯中心/綜合報導
2022-03-02 07:50:42
原PO在「Dcard」貼文指出「當年吃爭鮮要吃飽的攻略就是，先點一碗味噌湯，再拿一盤有三個的壽司，然後儘量吃生魚片握壽司，不單吃生魚片，回想起來真的覺得好好笑，一直到現在都隨便拿輸送帶上的食物，然後有一天我拿到這盤，沒錯，就是『草莓奶酪』，吃下去真的是驚為天人耶，但這無聊的東西要花我30元，這才知道真的長大了！想問大家去爭鮮都會吃什麼才覺得CP值最高？」
貼文一出，網友紛紛回應「X！拿奶酪真的財富自由」、「去爭鮮我基本上不碰甜點的....覺得不超值」、「那個奶酪其實外面買得到，但不知道為何大家都愛去吃貴的，有錢人才能吃」、「我是真的沒吃過爭鮮的奶酪，覺得很盤」、「奶酪就是市售品牌啊，在外面買便宜多了，不用去爭鮮吃」。
不過，也有不少網友表示「不知道為什麼，去爭鮮就是一定要吃奶酪」、「黑糖奶酪一定要拿來當End」、「我每次最後一盤都會拿黑糖奶酪，超好吃」、「草莓奶酪真的讚，每去必吃」、「偶爾吃一盤30還好啦，當下吃起來開心就好」、「我會為了要吃奶酪，把預算壓在上面，寧願少吃一盤壽司哈哈哈」。（編輯：張嘉哲）