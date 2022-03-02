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吐司「加1物」變辦桌最強甜點！女一咬驚喜：外面沒看過

▲「辦桌」是台灣婚喪喜慶時會有的傳統習俗，裡頭有許多菜色讓不少人從小吃到大。（示意圖／NOWnews資料照）
▲「辦桌」是台灣婚喪喜慶時會有的傳統習俗，裡頭有許多菜色讓不少人從小吃到大。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-03-02 08:07:21

「辦桌」是台灣婚喪喜慶時會有的傳統習俗，裡頭有許多菜色讓不少人從小吃到大，就有一名網友表示，她長大後去某間古早味餐廳吃飯，突然吃到流水席常見的「吐司炸冰淇淋」，感到十分懷念，貼文一出網友們紛紛留言直呼：「這超好吃，好久沒吃到了！」 

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該名網友昨（1）日在PTT貼文，她以「吃過吐司炸冰淇淋的人多嗎？」為題，表示今年回娘家和家人去一間超古早味餐廳吃飯，最後上的甜點竟然是吐司炸冰淇淋，雖然小時候在流水席上吃過，現在婚宴會館卻幾乎都看不到了，讓她感嘆：「真的超懷念！嘴饞想吃吐司炸冰淇淋真的不知道要去哪找啊！難道只能動手做？」 

▲（圖／翻攝自PTT）
▲一名網友表示，她長大後去某間古早味餐廳吃飯，突然吃到流水席常見的「吐司炸冰淇淋」。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，許多網友也紛紛狂讚，「這超好吃，好久沒吃到了」、「這個現在真的很少看到」、「感覺很少見」、「這超久以前就有了⋯至少15年前就有吃過」、「這個超好吃，買不到＋1」、「中南部很常見的辦桌菜啊」、「我也超愛炸冰淇淋！感覺是80前才知道的回憶」。 

也有網友透露買得到吐司炸冰淇淋的地點，「我超級愛吃的，有蠻多夜市裡就有在賣了」、「有家連鎖的鹽酥雞就有賣炸冰淇淋和炸湯圓唷」、「花園夜市禮拜六有一攤專賣，超好吃」、「士林夜市有」、「吐司冰淇淋有些燒肉店飯後甜點有」、「有些燒烤吃到飽會有」、「熱炒店有，小時候吃必點」。（編輯：賴禹妡） 

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