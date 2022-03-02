全家買咖啡爽用「神規則」！店員不忍了：一堆人天天虧錢
台灣咖啡市場龐大，不少人每個早晨都會買杯咖啡醒腦，而由於台灣超商密度極高，因此超商咖啡除了快速方便，相對於連鎖咖啡店的價格更加便宜，成為上班族以及學生的最愛。而近日，就有網友分享自己去全家買咖啡時，發現許多人不知道「隱藏規則」，直呼「真的很想上前提醒」，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-02 08:58:18
原PO在臉書社團「7-11/全家好物分享區」貼文指出「我喝咖啡是本來就只喝全家，從去年全家開始推出訂閱制之後，我就一直使用到現在，但根據我觀察，公司附近的全家還是好多人都臨櫃點咖啡......有個大叔上班時間跟我相同，每次去買幾乎都會遇到他....每看他點一杯就是虧一杯，按照他喝咖啡的頻率，真的很想推薦他用訂閱制......省很多啊」。
貼文一出，網友紛紛回應「可能沒加入社團的都與世隔絕了」、「我有教過一個阿姨，不忍心看他們一直虧錢哈哈」、「通常年長者都不太用，還是用臨櫃在買」、「訂閱制真的省超多，長期喝下來很驚人」、「跟我一樣，每次看到有人臨櫃點咖啡都超問號」；另外，也有店員透露「確實有許多熟面孔天天都在虧錢，但我們已經很盡力宣導要下載APP了，通常年長者居多啦，他們有他們的堅持」。
事實上，全家在去年10月就推出所謂「咖啡訂閱制」的服務，主打大杯美式、拿鐵包月方案，可以選擇10杯或者20杯的方案，限時兩個月內兌取完畢，且全台門市都可跨店領取，相比臨櫃購買咖啡價格來比，每一杯都有7折的優惠，假使以一個上班族一個月上班平均20天來看，喝20杯拿鐵原價要1100元，但利用訂閱制只要770元，兩者就差了330元（6杯拿鐵）的價格，因此常喝咖啡的上班族們，可千萬不要再傻傻的臨櫃購買咖啡啦！（編輯：張嘉哲）