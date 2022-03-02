壽司郎「CP值最高與最低」品項大公開！No.1竟然是它
台灣愛吃迴轉壽司的民眾相當多，除了爭鮮以外，不少日本知名壽司店如「壽司郎」、「藏壽司」等都陸續進軍台灣並開設許多分店。不過你知道哪些壽司CP值最高嗎、怎麼吃才「食」回票價呢？日本壽司郎（スシロー）日前就大方公開店內成本最高與最低的前3名壽司，沒想到第一名竟然是它！
編輯中心/綜合報導
2022-03-02 09:58:32
根據日本《ANN NEWS》的調查，分別列出壽司郎「每盤110日圓」和「每盤165日圓」兩個價位性價比最高的3款壽司，不過由於商業機密關係，店家只能以每10％為級距單位。首先以110日圓的來看，最高CP直的前三名分別是第3名的「鮮蝦天婦羅握壽司」成本率約50%，第2名則是「鰤魚腹握壽司」成本率約60%以及第1名的「鮪魚握壽司」成本率約60%。店家也表示鮪魚握壽司原本就是超人氣的壽司口味，因此店家都願意砸大錢購買新鮮鮪魚吸引客人！
再來是「每盤165日圓」等級的壽司，第3名是「涮鰤魚腹握壽司」成本率約40%，第2名則是「特級鮪魚中腹握壽司」成本率約50%，第1名則是由「鯛魚握壽司」拿下，成本率約50%，因此鯛魚壽司成為高價位壽司的CP值冠軍！
有趣的是店家也公布了CP值較低的壽司排行榜，客源主要多以攜帶小孩的家庭為主，排行前三名的分別是「玉米沙拉軍艦」、「納豆軍艦」以及「小黃瓜卷」，成本率大約都落在30%左右。（編輯：陳珮瑜）