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扮炎柱喊「別打疫苗」！日本大叔下場糗炸：我覺得快死了

▲日本大叔扮成炎柱宣揚反疫苗，結果確診才後悔，並向大眾道歉。（圖／推特@Magia_rec0rd）
▲日本大叔扮成炎柱宣揚反疫苗，結果確診才後悔，並向大眾道歉。（圖／推特@Magia_rec0rd）

編輯中心/綜合報導

2022-03-02 10:54:09

中國武漢肺炎（COVID-19）肆虐全球２年多，但在日本還是有人認為，疫情只是個小感冒，其中就屬這位扮成「炎柱大哥」且宣揚「反疫苗」的日本大叔最知名，結果直到自己確診後才非常後悔，並向大眾道歉。

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2021年，一名扮成日本動漫《鬼滅之刃》裡煉獄杏壽郎的網友「煉獄カズアキ」，因常常出現在各大場合並宣揚其政黨「日本國民主權黨」的理念，鼓吹「反疫苗」、「反戴口罩」等等爭議性活動，更認為只是個小感冒等等。

其中最知名的是，日本大叔曾在2021年年底舉辦的最大同人誌販售會Comic Market 99（簡稱：C99）的現場多次和民眾、店家發生衝突，最後遭到警方依妨礙公務逮捕。

▲日本大叔扮成炎柱宣揚反疫苗，結果確診才後悔，並向大眾道歉。（圖／推特@rengoku56771）
▲日本大叔確診後才錄製影片向大家道歉，同時也明白自己支持的政黨理念是毫無根據。（圖／推特@rengoku56771）
結果一直到今年2月底，他才在推特上發文表示，自己在2月中旬確診，同時帶來氣喘、咳嗽、四肢無力等症狀，這才發現自己所宣揚的理念是毫無根據的，原來大家稱他跟政黨是「疫情恐怖分子」的言論是真的。

據悉，日本政黨「日本國民主權黨」爭議性多，其黨魁平塚正幸，更在疫情期間發起多次爭議性活動，包括主張不用戴口罩、不用保持社交距離等等，更號召民眾不戴口罩來搭乘電車，更在參選東京都知事時主張「疫情只是小感冒」，才會被大多民眾通稱為「邪教」。（編輯：詹鎰睿）


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