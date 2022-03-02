UNIQLO買褲子！他識破「標價秘密」愣爆 內行教省錢2招
現代平價服飾品牌眾多，其中來自日本的UNIQLO，品質以及樣式更是深獲不少民眾喜愛。不過日前就有網友買了一件褲子回家後，識破UNIQLO「標價的秘密」，而過去就有內行人教學2招省錢買法。
編輯中心/綜合報導
2022-03-02 10:38:41｜2022-03-02 11:05:19
Tiktok用戶「hiennhi96」日前發出一段影片，只見他買了一件卡其色的UNIQLO褲子回家，卻發現「標價秘密」，貼了兩層特價貼紙，他購買當下價格是490台幣，他繼續撕下特價貼紙，上次特價則是590台幣，最後撕光貼紙後，亮出的原價是990元台幣，更讓他不禁發出驚嘆聲。
影片曝光後，隨即有網友回應「早買早享受，晚買享折扣」、「過了一個檔期打折蠻正常的，但這件褲子已經不到半價了」、「有時候特價的都剩零碼」。
過去也有其他網友探討UNIQLO打折檔期的問題，當時也有內行人分享省錢2買法，分別是不急著買，可等新檔期價格以及下載App關注特價通知，「UQ每年12月都會特價，聽過有個說法是翻一下價錢牌子的背面，會有下一檔的價錢」、「可先上網查那件出多久，如果剛出那肯定不會特價到哪去，等到過陣子（幾星期或是幾個月後），一定會降價非常多，尤其是+J聯名系列，幾千多塊根本沒幾個人買得下去，等到都沒人買之後就是UQ開始大降價的時候，UQ的原價通常不太準，他都會先訂高價錢，方便之後階段性降價」、「可以下載App，加入收藏之後，有特價都會告訴你，而且我發現網路跟實體是同時特價的」。（編輯：潘毅）