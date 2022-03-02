印度神童輸了！她預知夢「15中13」網超毛 2災難倒數中
自從新冠肺炎問世之後，印度神童阿南德一直以預言的模式來預測未來走向，多次命中真實情況也讓他聲名大噪，不過，在日本有一名漫畫家Tatsuki，他在1999年出版的漫畫作品《我所看見的未來》中，記載了他從1985年間至1999年的15個預知夢，令人傻眼的是，這些夢境都逐一實現，目前僅剩2個預言仍未發生，在近日掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-02 11:35:30
綜合日媒報導，Tatsuki經常都會做一些稀奇古怪的夢，夢境中不乏包括有名人會過世、或是自然現象的大災難，因此也讓她決定將其夢境畫作《我所看到的未來》一書，結果原本的單純紀錄卻逐一應驗，例如1976年11月24日夢見英國搖滾樂團皇后合唱團主唱佛萊迪（Freddie Mercury）死亡，結果時隔1991年11月24日因感染愛滋病死亡，時隔15年。
另外著名的包括1996年3月11日夢見不知名地點將發生大地震，結果2011年3月11日本就真的發生大地震，甚至引發海嘯，造成傷亡嚴重，而該預知夢也是在15年後應驗，另外備受關注的也包括，Tatsuki曾於1995年1月2日夢到2020年世界將會出現一種病毒，結果年底新冠肺炎就問世，外界一致解讀該病毒就是新冠肺炎。
而神奇的是，Tatsuki自己也發現，自己的預知夢有一定的5倍規律，分別會在5、15、30的時間點上應驗預知夢，如英國搖滾樂團皇后合唱團主唱佛萊迪的死亡、311大地震都是15年；而在1991年8月20日時，他曾夢見日本富士山大爆發，但15年過去，富士山並沒有噴發，那表示富士山可能將於30年後的近日噴發；至於1981年6至9月之間，Tatsuki也曾多次夢到日本神奈川縣橫濱地區會發生大海嘯，按照推算時間，可能發生於2026年6至9月間。
而由於前陣子東加海底火山爆發，韓媒也調查顯示，日本富士山噴火口數量增加近6倍，讓日本網友擔憂富士山真的會大噴發，又挖出該預言熱烈討論一番，無論是否為巧合，但能在如此精準預言事件以及時間點上，Tatsuki的預知夢確實令人毛骨悚然！（編輯：張嘉哲）
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