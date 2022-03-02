超狂！美聯社記者飆「6語言」報俄烏新聞　2千萬人看傻

俄烏開戰，兩國之間戰雲密布，各家國際媒體都在關注這個焦點，許多辛苦的記者都紛紛投入第一線報導。其中一名來自美聯社的記者菲利浦Philip Crowther因為分享一段自己以6國語言報導俄烏新聞，瞬間在網路爆紅！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 從他分享在推特的1分鐘剪輯影片中可以聽到，菲利浦分別以英文、盧森堡語、西班牙語、葡萄牙語、法語和德語一共六種語言進行現場連線，他流利地操著六國語言，描述烏克蘭東部頓巴斯以及首都基輔的情勢。▲菲利浦的以流利的6國語言報導俄烏之戰，影片在短短10天就吸引超過2500萬人次觀看。（圖／翻攝自Twitter帳號PhilipinDC）根據外媒報導，原來現年41歲的菲利浦出生於盧森堡，父親是英國人，母親則是德國人，出社會後待過烏拉圭《國家報El Pais Uruguay》、法國國際新聞頻道《France 24》頻道擔任記者與主播，後來又以自由特派記者的身分效力於法國國際廣播電台《RFI》以及盧森堡公共服務廣播電台《radio 100,7》，2019年起擔任美聯社國際加盟記者。因為在多個國家從事記者工作經歷，讓原本就是混血兒的他又掌握了更多學習語言的機會，才造就他今天可以同時流利地使用各種語言！菲利浦以「6國語言」報俄烏新聞的影片才分享不到10天，目前已突破超過2500萬人次觀看，許多網友都紛紛驚嘆：「好驚人！」、「這應該拿6份薪水」、「老兄有兼職特務間諜的可能。」、「完全無可挑剔，太流利了」現在一起來看看菲利浦的這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）直升機飛過！烏克蘭收容所園長堅守400毛小孩：寧死不走千元鈔票售價1500元！賣家主打「必買原因」 網全跪了5年換5工作想離職憂「履歷難看」！網見了搖頭：直接刷掉