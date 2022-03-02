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她錄取後「1通電話」被辭退！眾揪這細節搖頭：只能認了

▲原PO日前去面試研究助理時，對方有通知她可以去上班，也約好日期。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲原PO日前去面試研究助理時，對方有通知她可以去上班，也約好日期。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-02 12:03:03

面試時，求職者時常會遇到千奇百怪的狀況，就有一名網友表示，她日前去面試研究助理時，對方有通知她可以去上班，也約好日期，未料在開始上班前一天卻又在電話中反悔，讓原PO十分無奈，貼文曝光後立即引起熱議，有網友發現關鍵在於「勞資雙方還沒填書面合約」，只能勸她：「沒合約當然沒搞頭啊，雖然很不爽但還是快去找下一份差吧。」 

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該名網友在PTT貼文，她以「錄取後卻突然電話通知被辭退，怎麼處理？」為題，表示去某學校單位應徵研究助理後，隔天被通知可以去上班，她當天也立即回覆，雙方對此已達成共識，還被要求到學校人事室辦理相關手續。 

▲原PO表示「面試新工作，人資會聯絡前公司嗎」，貼文一出，也有過來人說這其實「很正常」。（圖／擷取自pexels）
▲原PO原以為彼此已有共識，沒想到卻在開始上班前一天被辭退。（示意圖／擷取自pexels）
原PO為了這份工作，還去申請上班需要的卡片，未料開始上班前一天下午，突然接到對方電話，「她開始說什麼她覺得上週有點太快決定好，說她再想想是否要聘用我」，還勸原PO找相關科系的工作比較好，直接就在電話中反悔，讓她既生氣又無奈：「明明已經口頭答應可以上班，卻在上班前一天電話聯絡辭退⋯如果是你們會怎麼做？因為還沒填書面合約，不知道怎麼投訴她。」 

貼文一出，網友們紛紛認為「還沒填書面合約」就很難追究下去，「提告沒紙本合約你根本沒什麼勝算」、「口頭不是無效，只是無法舉證=沒有證據=無罪推定」、「是照理來說可以，但沒紙本之類的你打官司很難舉證」、「還沒進去打卡前都是假的」、「沒合約當然沒搞頭啊，雖然很不爽但還是快去找下一份差吧」、「只能認了，妳頂多只能寫信跟學校抱怨那個老師，但不會改變任何事情，建議就是趕快放手找下個工作」。（編輯：賴禹妡） 

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