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想吃烏魚子嗎？外婆搬「超大尺寸」女秒嚇壞：這個會痛風

▲女網友分享，外婆給她的烏魚子，結果一拿到手當場愣住。（圖／取自pixabay）
▲女網友分享，外婆給她的烏魚子，結果一拿到手當場愣住。（圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-02 12:12:37

烏魚子價格不斐，更被台灣人視為是霸氣、富貴的象徵。有位女網友就忍不住分享，外婆給他烏魚子的趣事，結果一拿到手就被那超大尺寸震懾住，也讓所有人看完後直呼，「外婆出手就是不一樣」、「還沒吃完就痛風啦」。

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臉書社團「爆廢公社」，有位女網友PO文分享，日前回到老公外婆家的時候，就被外婆熱情招待，「妳要吃烏魚子嗎？」「好啊！謝謝外婆！」結果一拿到手的烏魚子份量十足，而且看起來又厚又重。值得一提的是，外婆還笑笑的說「我怕妳餓到，這樣吃比較爽！」這讓原PO苦笑直呼「我以為是像辦桌那種切好的」。

▲有網友分享，外婆給她的烏魚子豪邁又霸氣。（圖／爆廢公社）
▲外婆份量十足的烏魚子，也讓眾人驚嘆連連，恐怕還沒吃完就痛風了。（圖／爆廢公社）
貼文曝光後，眾人紛紛笑說「不要隨便跟阿嬤許願」、「外婆出手就是不一樣」、「直接嗑也太勇，今年鈉攝取量已達標」、「阿嬤都不會讓我失望」、「以為是油條，結果是烏魚子」、「不知道還以為是蕃薯乾」、「還沒吃完，痛風就發作了」。

也有人分享，「我老公的外公是給我桶仔雞整隻雞的雞腿」、「可以配水梨吃，烏魚子用高粱燒過很香」、「要附ㄧ根蒜苗才對」、「應該還要抹酒去烤一下，會更香」、「我們小時候柴魚也是啃整支的」、「這是中南部辦桌的切法沒錯啊！」。（編輯：詹鎰睿）

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