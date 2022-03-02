每天100下！33歲上班族滾輪操肌1年 鮪魚肚練成豬突猛男
為了擁有好身材，鮪魚肚也可以練成肌肉男！日本一名男子為了練出動畫《鬼滅之刃》當中「伊之助」的完美身材，一年前開始在推特上紀錄自己滑滾輪勤練健身的過程，經過一年後日前他分享成果，原本圓潤的鮪魚肚已經充滿「8塊肌」，引起網友熱烈討論！
編輯中心/綜合報導
2022-03-02 12:52:51
根據了解，這名目前33歲的男子是一名上班族，一年前他為了想要練出動漫中伊之助的好身材，他決定戴著野豬頭套，不間斷地每天練習100下的滾輪運動，並天天記錄身體的變化，到了2月底時剛好滿一年，隨即在推特上分享這一年的成果。只見他寫下365天內總計做了2萬2920次膝式滾輪、1萬3037次立式滾輪，體重也從一開始的70.1公斤，減下13.1公斤，目前已來到57公斤！
而他也放上對比照片，從一年前的圓潤的肚子、毫無線條的手臂，變成擁有令人稱羨的8塊腹肌與結實的臂膀，唯一不變的是他仍然戴著伊之助的頭套，看起來就跟本尊幾乎如出一轍！而他也提到網友們最常提問的疑惑，他大方坦言自己不只靠練習滾輪，他也會到健身房做其他的肌肉訓練，雖然一開始的幾個月每天都肌肉痠痛，但是為了目標只好忍耐，除此之外飲食方面也細分「減肥期」與「增重期」，減肥期間嚴禁碳水化合物，以燕麥片取代白米飯，盡量不碰油炸與酒，增重期天天都喝蛋白質。
網友們看到他一年來的對比照都紛紛驚呼：「超強，好有鼓舞性的照片」、「不得不肅然起敬」、「可以連續365天不容易」、「年前我也開始練習滾輪，但我輸了，持續365天的努力和精神讓人敬佩」。（編輯：陳珮瑜）