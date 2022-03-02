男友偷吃慘抓包！綠帽女「毀滅性報復」 2罪刑反傷恐GG
現代交友軟體發達，卻也導致偷吃出軌的事件層出不窮。近日，有女網友抱怨，男友瞞著她和別的女生發生關係，一氣之下，竟然展開毀滅性報復，把所有對話記錄傳給男友家人，更對每位女生聲稱，男友有菜花等等，貼文一出，讓眾人覺得不妥，認為原PO行為恐怕會吃上官司。
編輯中心/綜合報導
2022-03-02 14:42:34
網路學生論壇Dcard，有位女網友PO文描述，和她在一起快兩年的男友，瞞著她偷偷玩交友軟體，甚至把其她女生帶回家幽會，原以為兩人可以一路白頭到老的她，殊不知，當天打開男友手機才發現，自己原來一直都被騙，最後她還提到，在搬回家之前就「不小心」把所有偷吃的對話截圖，傳到男友的家族群組、跟所有交友軟體的女生聲稱「我有菜花」、以及重設男友的手機密碼等等，似乎展開毀滅性報復。
貼文曝光後，雖然獲得女生一面倒力挺，但也有熟知法律的網友告知，原PO此行為恐已經觸犯刑法，「保重，妳這會被告，妨害電腦使用與妨礙名譽...到最後反而賠一筆」、「爽是一時，這是刑事會留下前科…一時爽背了兩個前科不太划算」。
也有人解釋，「就算是他真的得過菜花，也成立誹謗罪（刑法第310條第3款但書），而把截圖傳到家族群組這行為也是成立誹謗罪，重設密碼的部分成立刑法359條的妨害電腦使用罪，民事上就侵權行為，賠錢了事」、「誹謗罪但書：但限於私德，不算。菜花這事情是屬於私人隱私之事，不適合大眾可公評之事所以就算是事實也會被告誹謗」。（編輯：詹鎰睿）