頭牙日怎求財？專家曝「簡單5步驟」　一整年好運又富貴

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一．準備供品：花一對，五樣水果，壽桃，壽麵，啤酒，花生，土地公金一份；銅板168元，另備空寶特瓶兩個（裝土地公廟水龍頭自來水即可）。
二．佈施收據：事先捐贈於貧苦家庭，認養，急難救助等可認定受贈者為佳。
三．祈福時間：農曆二月初二辰時（國曆111年3月4日早上7點至9點）。
四．求取財水：燒香過一半，向土地公擲杯詢問祝壽與求取財水圓滿否，擲出聖杯一杯即可燒金，銅板168元與財水需過主爐香火；若出現否杯，則需等五分鐘後再向土地公重新祝壽與求取財水，可自行加碼還願內容直到下個聖杯出現再燒金，銅板168元與財水需過主爐香火。
五．供奉錢水：回家將土地公廟過香火之168元銅板放置於瓷碗內，倒入財水八分滿，放置壬寅流年財位(正財東北方)或(偏財西北方)均可，財位處整理乾淨，可焚香，點燈，水若乾涸可繼續倒入財水，此法可供奉一整年。
福德正神吸金法，行功造德要在前，財福富祿跟在後，把握二月初二日，向土地公拜壽求財，幫自己造命旺財運，「頭牙沒做，尾牙空」，千萬不要錯過囉！（編輯：鍾怡婷）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。