COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

頭牙日怎求財？專家曝「簡單5步驟」　一整年好運又富貴

▲頭牙日怎麼求財？專家簡單5步驟，迎來整年好運。（示意圖／取自unsplash）
▲頭牙日怎麼求財？專家簡單5步驟，迎來整年好運。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-03-02 16:39:30｜2022-03-02 17:42:57

農曆二月初二是「土地公」生日又稱「龍抬頭」以及第一個「頭牙」日，根據《旺好運》命理專家谷帥臻老師分享，春節過後「土地公」生日便是最佳的求財日，俗語說「頭牙沒做，尾牙空」講的就是，做生意求財者若沒做頭牙，土地神便不會特別庇佑，年底尾牙錢財狀況將空空如也，因此老師整理了簡單5步驟，教大家如何「做頭牙」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
尾牙是土地公的三個生日之一。（圖／記者黃彥昇攝）
▲頭牙是土地公的三個生日之一。（圖／記者黃彥昇攝）
向土地公求財五步驟：

一．準備供品：花一對，五樣水果，壽桃，壽麵，啤酒，花生，土地公金一份；銅板168元，另備空寶特瓶兩個（裝土地公廟水龍頭自來水即可）。

二．佈施收據：事先捐贈於貧苦家庭，認養，急難救助等可認定受贈者為佳。

三．祈福時間：農曆二月初二辰時（國曆111年3月4日早上7點至9點）。

四．求取財水：燒香過一半，向土地公擲杯詢問祝壽與求取財水圓滿否，擲出聖杯一杯即可燒金，銅板168元與財水需過主爐香火；若出現否杯，則需等五分鐘後再向土地公重新祝壽與求取財水，可自行加碼還願內容直到下個聖杯出現再燒金，銅板168元與財水需過主爐香火。

五．供奉錢水：回家將土地公廟過香火之168元銅板放置於瓷碗內，倒入財水八分滿，放置壬寅流年財位(正財東北方)或(偏財西北方)均可，財位處整理乾淨，可焚香，點燈，水若乾涸可繼續倒入財水，此法可供奉一整年。

福德正神吸金法，行功造德要在前，財福富祿跟在後，把握二月初二日，向土地公拜壽求財，幫自己造命旺財運，「頭牙沒做，尾牙空」，千萬不要錯過囉！（編輯：鍾怡婷）

【本文獲《旺好運》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀